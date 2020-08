Ce s-a descoperit la toate victimele covid-19 din București

Cu un număr în creștere de noi infectări și, din păcate, de persoane decedate în urma infectărilor cu noul coronavirus, România a mai intrat pe încă listă roșie, cea a Germaniei, și lucrurile tind să evolueze într-un sens negativ, iar autoritățile pasează de la unii la alții responsabilitățile.

Într-o carte, apărută recent, despre cauzele reale ale deceselor, în urma infectării cu noul coronavirus, COVID-19, se spune că numărul real de decese cauzate de noul coronavirus este mai mare decât numărul raportat, la nivel mondial. Cu toate acestea, numerele pentru distribuirea mortalității pe, de exemplu, vârstă, sex și regiune corespund. Acest lucru este dezvăluit și de o analiză realizată de RIVM și Statistics Netherlands (CBS), bazată pe monitorizarea ratelor de mortalitate, dar și de medicul Cristian Stan, medic primar legist la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici din București, în cartea publicată de acesta. Acest lucru arată cât de important este faptul că oamenii respectă măsurile.

Printre specialiștii români care au reușit să sintetizeze informațiile apărute în respectiva carte, se numără și medicul Cristian Stan, reușind să creeze un ghid bazat pe descoperirile făcute de domnia sa la autopsiile pacineților decedați. Una din descoperirile sale a fost faptul că noul coronavirus produce o inflamație a vaselor mici de sânge.

“Aici cred că poate fi una dintre cheile pentru găsirea tratamentului”, susține specialistul. Prin publicarea acestei lucrări științifice, bazate pe observațiile reale ale medicului Cristian Stan, la cele peste 15.000 de autopsii făcute,despre cauzele morții, e dorește să fie un material de ghidare, ușor de citit și ușor de înțeles, pentru colegii săi practicieni.

”În peste 25 de ani de carieră am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea. Caracteristica acestor tromboze de dimensiuni milimetrice este aceea că cheagurile de sânge sunt foarte mici și într-un număr foarte mare încă din etapele incipiente ale bolii.”, declară medicul, referitor la lucrarea publicată zilele acestea.