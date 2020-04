Ce s-a descoperit despre un bărbat din Bistrița care a murit după infectare. Unde fusese înainte de deces

Un bărbat în vârstă de 52 de ani din Reteag a decedat marți seară la spital. Acesta participase la întâlnirile religioase organizate ilegal. Bărbatul care avea și alte afecțiuni este îngropat astăzi.

Ce s-a descoperit despre un bărbat din Bistrița care a murit după infectare

Astfel că, Administrația din Reteag se pregătește să îngroape încă o ”victimă” a întâlnirilor religioase ilegale organizate în comună.

„Am aflat și noi că omul acesta ar fi participat și el la ceva întâlnire de asta, unde ar fi fost și ceva pastor din Suceava. Asta urmeză să se stabilească exact, când se face ancheta. Și acum a fost internat la spital, iar aseară, la ora 23:00, a murit. Avea 52 de ani și avea și alte boli. El era bolnav oricum de mai multă vreme. O să fim la înmormântare doar eu, vicele și un băiat ce e la SVSU, și poliția și un reprezentant de-al lui la vreo 100 de metri, ca să nu avem discuții. Dar oricum e greu cu înmormântările. Că nu vrea nimeni să sape groapă, să nimic. O să fie și pastorul acolo să zică un Tatăl nostru până când stropim groapa și coșciugul”, a precizat primarul comunei Petru Rareș.

Bărbatul a venit din străinătate, dar a stat 14 zile în izolare

„El a fost chiar în primul val de veniți de peste graniță. Și a stat cele 14 zile în izolare. I se terminase timpul de izolare când ar fi participat la întâlnirile alea. Deși, chiar și după ce a ieșit din izolare, noi i-am spus să aibă grijă și să evite”, a precizat și Vasile Cocos.

Primarul a mai precizat că a cerut suplimentarea testării pentru încă o parte din cei ce ar fi suspecți, contacți direcți. În zona Reteagului, strada Poieni, s-a suplimentat astfel și numărul de echipaje de poliție și jandarmi.

„Noi verificăm pe cei aflați în izolare, am cerut suplimentarea echipajelor de pază, ceea ce s-a și făcut. Am cerut să mai testeze o parte din comunitatea aia de romi, care ar fi suspecți. Dezinfectăm de două – trei ori pe săptămână, colaborăm cu ISU, DSP, poliție. Facem tot ce ține de noi. Dar și noi încă mai aflăm informații despre întâlnirile lor, care pe unde au mai umblat. Și sigur mai durează până avem toată situația sub control. Numai aici avem probleme pe strada aia, Poieni. În centru în Reteag nu avem, în Bața nu am probleme, numai acolo”, a mai spus primarul Vasile Cocos.

Edilul a adăugat că au fost mulți oameni care au mințit la vamă, spunând că vin din alte zone. Astfel că, nu au fost carantinați, ci trimiși spre domiciliu, la izolare. Iar din momentul în care ei au ajuns acasă și până până când administrația locală a primit lista cu cei ce ar trebui să stea în izolare, au fost și câte două zile distanță, vreme în care unii s-au plimbat, fără a respecta izolarea.

De asemena, prefectul Stelian Dolha a anunțat că zona Reteagului are cei mai mulți infectați, suspecți, izolați. Iar dacă dacă evoluția e negativă, atunci zona respectivă poate fi pusă sub carantină totală.