Ce s-a ales de Tanța, partenera de emisiune a lui Teo Trandafir. A surprins cu ultima ei apariție, așa arată acum

O mai știți pe Tanța, colega de emisiune a lui Teo Trandafir? Celebra actriță și om de televiziune a dispărut o vreme de pe micile ecrane, dar a revenit în forță și îi merge mai bine decât niciodată. S-a schimbat complet în ultimii ani și a ajuns să fie de nerecunoscut.

Nuami Dinescu, recunoscută de către telespectatori sub numele de „Tanța”, s-a făcut remarcată când a apărut în emisiunea găzduită de Teo Trandafir cu mulți ani în urmă. A dispărut o bună perioadă din lumina reflectoarelor, dar s-a întors cu forțe proaspete după o lungă pauză.

Acum, celebra actriță va reveni pe micile ecrane odată cu începerea noului serial „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Aici, Tanța o va aduce în atenția publicului pe Cocuța, care are rolul de menajeră în locuința lui Victor Pop (interpretat de Matei Negrescu), personajul principal al serialului.

Nuami Dinescu a slăbit considerabil în ultimul timp. Actrița a început un stil de viață sănătos și a ajuns de nerecunoscut, după ce a scăpat de 25 de kilograme. A fost o luptă grea, a avut nevoie de susținere, dar a reușit.

Eu am 1,55 m și orice jumătate de kilogram se simte. Am și căzut de foarte multe ori, aveam niște probleme cu genunchiul, și toată lumea îmi zicea că trebuie să mai dau jos un pic”, povestea actrița.

Tanța a primit multe lovituri grele de-a lungul anilor, dar niciuna nu a făcut-o să se dea bătută. Actrița, ce joacă în noul serial de la Antena 1, “Lasă-mă-mi place! Camera 609”, nu s-a putut bucura vara trecută de un concediu adevărat, pentru că problemele au ținut-o pe loc.

În timpul ei liber, a avut grijă de pisica ei bolnavă, diagnosticată cu insuficiență renală, dar și de ea. Actrița are probleme la genunchi încă de la vârsta de 30 de ani, în urma unui incident de la un spectacol.

De atunci, este nevoită să umble pe la medici pentru recuperări, pentru că durerile sunt insuportabile dacă nu le ține în frâu. Este activă, stă mult în picioare și nu poate risca să ajungă la pat. Astfel, a preferat să rezolve problemele medicale și a renunțat la concediu.

„Vara asta am avut 3 săptămâni concediu și, pentru că nu aveam unde să plec în 3 săptămâni, am ales să mă duc să-mi fac niște fizioterapie la un genunchi pe care l-am trântit. Cu mulți ani în urmă, am avut un spectacol la Ploiești, în “Inimă de câine”, și aveam o secvență în care cădeam în genunchi.

La 30 de ani nu te gândești că îți damblagești genunchiul, m-am mai împiedicat de două ori în niște dale din București și “la revedere”. Și din când în când trebuie să-l duc și pe el, să-i facă acolo un pic de fizioterapie, kineto mai fac eu singură”, a dezvăluit actrița pentru Unica.