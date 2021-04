Viața grea trăită de Nuami Dinescu înainte de a fi actriță. Ce meserie grea avea: ”Munceam și 12 ore”

Nuami Dinescu, cunoscută și acum ca Tanța a lui Teo, a încercat vreme de aproape un deceniu să scape de această titulară, scriind chiar o carne cu un titlu care cuprinde asta, intitulată ”Eu nu sunt Tanța”. Dar înainte de a fi, a cunoscut multe alte domenii. Actrița și-a spus povestea în cadrul emisiunii ”Chefi la cuțite”.

Nuami Dinescu a fost prezentă la preselecțiile ”Chefi la cuțite”, unde le-a gătit celebrilor bucătari o invenție personală, tort de pateu. Aplaudat nu a fost numai preparatul, ci și performanțele sale. După ce a ieșit din spatele ușilor care o țineau departe de jurați, iar aceștia au primit-o cu mirare, curioși, au întrebat-o ce vânturi au purtat-o înspre actorie.

Vedeta a terminat un liceu de construcții, apoi a venit în București, unde a lucrat aproape patru ani într-un atelier de geamuri și schelă. A simțit nevoia să facă altceva, așa că, după ce un coleg i-a spus că la ansamblul artistic al UTC există și o grupă de teatru, a dat fuga. A primit un text de Caragiale, la prima vedere, a citit, toți au râs și așa s-a prins în horă. În acest timp, fiindcă avea nevoie de bani, muncea 12 ore pe șantier.

„Am simțit nevoia să fac altceva și m-am întâlnit cu un coleg, eu stăteam la un cămin de nefamiliști pe atunci. Mi-a spus că el cântă într-un cor, la ansamblul artistic al UTC. Mi-a zis că oamenii ăia au și trupă de teatru și i-am zis că vreau și eu să mă duc. A doua zi m-am dus și le-am zis că vreau să intru în trupă.

Mi-au dat un text de Caragiale, la prima vedere. Am citit și au început toți să râdă, ei s-au prins că am ceva cu meseria asta. Repetam la spectacolul ăsta și între timp făceam și meditații și munceam și 12 ore pe șantier. Ăsta a fost începutul, am tras ca un câine turbat până am intrat la facultatea de teatru”, le-a povestit Nuami bucătarilor.