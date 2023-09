Ce s-a ales de prima soție a lui Viorel Lis. Teodora l-a acuzat pe fostul primar că ar fi bătut-o și ar fi vrut să o interneze la sanatoriu

O țară întreagă îl știe pe Viorel Lis, dar și pe Oana, cea care îi este alături de mai bine de 20 de ani. Totuși, înainte ca Oana sa își facă apariția în viața lui, Viorel a mai avut și alte căsnicii, de exemplu, cu Teodora, despre care mulți nu știu. Vezi mai jos toate detaliile.

Teodora Gheorghe, ultima femeie din viața lui Viorel Lis, până la Oana

Viorel Lis și Oana sunt unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz-ul românesc, având nenumărate apariții la televizor. Însă puțini știu că edilul a mai fost căsătorit și înainte și a trăit mai multe povești de dragoste.

Înainte de a fi cu Oana, Viorel a fost căsătorit cu Tudora Gheorghe, o femeie care i-a fost alături timp de 16 ani, din 1983 până în 1999.

Mariajul lor a luat sfârșit din cauza actualei partenere de viață a fostului primar al Bucureștiului, deși infidelități mai existaseră și anterior apariției Oanei în viața lui Viorel.

„Prima dată am avut probleme în 1990, imediat după Revoluţie. Se încurcase cu o colegă de serviciu, n-a durat mult povestea, dar au fost repercusiuni. Eu am plecat de-acasă cu fiica noastră, Alina, şi a durat vreo două săptămâni până ne-am împacat. Pe urmă s-a combinat cu puştoaica de 18 ani, atât avea Oana când s-au cunoscut. Într-o seară, fiul lui din prima căsătorie a avut o problemă cu soţia lui şi nu-l găsea pe Viorel. Am mers la Primărie şi acolo l-am găsit cu Oana. Erau foarte tandri. Pe Oana o cunoscuse la PNŢ-CD, Sectorul 2, era nepoata unui membru de-acolo. După aceea am divorţat, el a depus cererea”, povestestea în urmă cu ceva timpTudora.

Teodora Gheorghe: ”A fost și o bătaie destul de serioasă”

Iar asta nu e tot! Fosta sotie a lui Viorel Lis îl acuză pe fostul primar că a bătut-o crunt şi că a vrut să o interneze chiar la „balamuc”.

„A fost şi o bătaie destul de serioasă, ăla a fost cel mai violent moment. Odată, cineva mi-a schimbat medicamentele din poşetă. Nu prea puteam să dorm, luam un fel de Distonocalm. Într-o zi, am fost la o recepţie, am băut ceva acolo şi am luat o pastilă să pot să adorm. Mi s-a făcut rău, s-a chemat Salvarea, m-a dus o prietenă la spital. Ea mi-a luat şi poşeta şi hainele şi când a umblat în geantă s-a uitat la pastile şi a observat că sunt schimbate.

Ea mi-a atras atenţia, luasem altceva, de-aia mi s-a făcut rău. Viorel putea să umble, cine putea să vină la noi în casă? Le am şi acum acasă, nu am reuşit să aflu ce sunt. A vrut să mă interneze şi la psihiatrie, însă am refuzat”, a mai ţinut să precizeze atunci, Tudora Gheorghe, căreia apropiații obișnuiau să îi spună Teodora.

Astfel că, timpul a trecut, oamenii au uitat, iar Viorel Lis și-a petrecut restul vieții cu Oana Lis, lucru pe care Oana și-l dorește în continuare și încearcă să aibă grijă cât poate de bărbatul pe care îl iubește.

