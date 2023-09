Ce s-a ales de Petrișor, primul MasterChef al României. Toată lumea îl știe de la Pro TV. E total transformat acum

Este aproape imposibil să nu fi auzit de Petrișor Tănase, cheful cu mustață cunoscut publicului larg ca fiind primul prezentator de emisiuni culinare din România. Iată cu ce se ocupă în prezent, la cei aproape 65 de ani ai săi.

Petrişor Tănase îmbătrâneşte foarte frumos. Are aproape 65 de ani, dar se menține foarte bine pentru vârsta lui, bucătarul postând adesea fotografii pe contul său de Instagram. Acesta a devenit cunoscut publicului larg grație apariţiilor în emisiunea pe care Teo Trandafir o realiza la Pro TV.

Pasiunea pentru bucătărie a descoperit-o, odată cu terminarea Școlii de bucătari a Ministerului Turismului în 1977, iar de acolo a început să pună bazele unei cariere de succes. Are imaginație, talent, bun-gust și, cel mai important, pune suflet în tot ce face, pentru a așeză pe farfurie cele mai rafinate preparate.

Petrișor Tănase a prezentat şi realizat şi alte emisiuni la posturi TV precum Prima TV, TVR 2, TVR Internaţional, Acasă TV, Euforia Lifestyle TV. Pe lângă acestea, el s-a implicat în mai multe proiecte sociale, a scris şi câteva cărţi de bucate, dar a primit şi câteva premii gastronomice.

În prezent, maestrul bucătar are propria emisiune, care se numește ”Sănătatea în bucate”, la Digi 24, însă, pe timp de vară, el a lucrat și în bucătăria unui hotel din Mamaia, acolo unde a răsfățat oaspeții cu specialitățile sale culinare.

Puțini sunt cei care știu că prima afacere a cunoscutului bucătar a fost la Palatul Parlamentului. Astfel că, de-a lungul timpului, el a avut ocazia să gătească pentru numeroase nume importante, dar mai ales pentru masa aniversară a lui Nicolae Ceaușescu.

Printre alte nume mari se numără și George Bush, Florin Piersic, Ion Iliescu, Adrian Năstase , Steven Seagal sau Silviu Prigoană.

”La restaurant am gătit pentru Florin Piersic, maestrul venea la bucătărie de fiecare dată și ne saluta. De-a lungul timpului am avut multe satisfacții profesionale! Am gătit pentru președinții Camerei Deputaților, precum și pentru Ceaușescu, o singură dată. De fapt, nu pentru el personal, ci pentru o masă pe care o dădea de ziua lui”, a dezvăluit cheful, pentru publicația Lumea Banilor.