Ce s-a ales de Nadir, fostul concurent de la X Factor. Din ce a ajuns să producă bani: „Eu am ajuns pe șantier!“

Puțină lume ştie povestea din spatele artistului Nadir, care s-a făcut remarcat odată cu apariția sa la X Factor, în anul 2012. Cântărețul s-a născut la Tripoli, în Libia, în 1988, iar aerul exotic şi farmecul său l-au făcut să cunoască celebritatea. Cu ce se ocupa înainte și ce face acum pentru bani, în paragrafele următoare.

Cu toate că nu a câștigat concursul, unde a fost în echipa lui Dan Bittman, Nadir a reușit să ajungă până în finală. Chiar dacă nu a atins inimile celor din public, el a avut lipici la artiști cu prestanță din țara noastră, care l-au ajutat să se lanseze într-o cariera solo, după ce a luat lecții de canto.

Cu toate acestea, succesul mai cunoaște și pauze, iar ce a ajuns să facă acum cântărețul i-a luat prin surprindere pe mulți. Un detaliu pe care mulți nu îl cunosc este faptul că drumul lui Nadir în muzică a pornit chiar de pe… șantier! Artistul lucra, alături de tatăl său, în domeniul construcțiilor, lucru pe care îl face și în prezent.

„Eu am ajuns de fapt de pe șantier la muzică pentru că asta fac dintotdeauna. Am preluat-o de la tatăl meu, prin anii 2000. Am ajuns de la șantier la X Factor“, a povestit cântărețul la a1.ro.