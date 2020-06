Așa l-a cucerit, de fapt, Gina Pistol pe Smiley. Cântărețul a dat acum cărțile pe față

Deși timp de aproape patru ani s-au ascuns de camere, Gina Pistol și Smiley au deschis ușa către casa și viața lor în perioada de izolare, lăsându-se admirați de public. Iar dacă fanii credeau că vor rămâne doar cu câteva filmulețe și poze publicate în mediul online, ei bine, au urmat și destăinuirile. Cântărețul a dat primul interviu despre partenera sa, unde a povestit, printre altele, și cum l-a cucerit.

Smiley și Gina Pistol și-au surprins fanii în ultima perioadă. După ce vedeta Antena 1 a apărut în live-ul artistului și l-a sărutat, cei doi au început să publice imagini din casa lor. Admiratorii s-au arătat încântați de imagini și au remarcat că au început să facă publice câteva amintiri cu ei.

Cât despre cum le-a fost amorezilor în pandemie, dacă pentru unele cupluri această perioadă a reprezentat o piatră de temelie, pentru ei doi a însemnat stare de bine, adusă îndeosebi de Gina, despre care artistul spune că știe cum să lucreze cu moralul său.

„Gina a fost lângă mine în toată această perioadă. Cum am fost foarte activ pe rețelele de socializare și am deschis ușile către casa și viața mea, era firesc să apară și ea. Nu obișnuiesc să vorbesc despre asta, mi se pare că oamenii așteaptă altceva de la mine, iar eu am alte lucruri să le dăruiesc, unele făcute special pentru ei, pe note.

(zâmbește) Dar e firesc să-i las uneori să mă vadă așa cum sunt, lângă iubită, lângă părinți, în pantaloni scurți sau cu o ganteră în mână. Ăsta sunt eu. Ea mă încurajează să fac cum mă simt eu bine și cum am confort, așa că nu e nicio presiune din partea ei”, a povestit artistul pentru VIVA!