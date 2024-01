Ce s-a ales de Mona Nicolici de când a renunțat la televiziune acum 20 de ani. Fosta prezentatoare TV are o afacere bănoasă

Mona Nicolici a fost una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România. A fost un nume cunoscut în acest domeniu, dar a ales să se retragă și să își găsească altceva de făcut. Află ce s-a ales de marea vedetă, dar și cu ce se ocupă în acest moment fosta celebritate de la Antena 1.

UPDATE / Prezentatoarea TV a impresionat în anii ’90 și la începutul anilor 2000, unde a împărțit pupitrul alături de Radu Coșarcă.

Ce face Mona Nicolici, la 20 de ani de la retragere

Mona Nicolici a fost unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziune. Ani la rând a apărut pe micile ecrane, dar de 20 de ani s-a retras din lumina reflectoarelor. Nu a mai apărut la TV și se pare că nici nu mai e un fan atât de mare al știrilor și emisiunilor de la noi din țară. Consideră că presa de astăzi nu se gândește la probleme sau rezolvarea lor, ci scopul este audiența.

De la pandemie a început să se îndepărteze de televiziune, dar Mona Nicolici este fan România, te iubesc. Apreciază jurnalismul de investigație și crede că este printre puținele tipuri care încă mai sunt tratate cu seriozitate în România.

„Mai mă uit la ”România, te iubesc!”, e un mod acolo de a diseca lucrurile rele, care, da, există în România. Însă e investigația care te ajută însă să înțelegi cum funcționează lucrurile și dacă se pot schimba. Și rămâi cu altă energie, mai speri că există în România presa de calitate, care duce lucrurile până la sfârșit, care face ceva în beneficiul publicului si care generează o reacție din partea autorităților. Ca în cazul celor de la ”Recorder”, pe care-i urmăresc și îi admir pentru curajul și profesionalismul lor. În acest jurnalism cred”, a declarat Mona pentru ego.ro.

Întrebată dacă ar mai reveni în televiziune, nu neagă o eventuală colaborare cu vreun post. Totuși, nu știe ce format i se potrivește și nu are încredere în ce se promovează în zilele noastre. A făcut, însă, un pas important în ceea ce privește marea ei dragoste, jurnalismul. De mai bine de doi ani, prezintă o emisiune la Europa FM, care crește de la an la an.

”Am învățat că e mai bine să las uși deschise. N-aș putea să spun ce anume emisiune mi s-ar potrivi, mi-ar plăcea să aibă legătură cu sustenabilitatea, care este domeniul in care lucrez de mulți ani si pe care mă străduiesc să-l promovez și la radio Europa Fm, unde de doi ani realizez o emisiune pe un subiect despre care se spunea că nu prezintă interes pentru oameni. Dar, iată că publicul emisiunii ”Misiunea Verde” crește, de la an la an și am devenit „piesa de rezistență”. Aș prefera să pot arăta în România exemple de oameni responsabili, care fac proiecte pe termen lung, care sunt inovativi, care prețuiesc natura.”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.

Mona Nicolici e de părere că oricare dintre foștii mari foști jurnaliști ar merita să revină, dar e important să găsească un proiect care să îi reprezinte.

Mona Nicolici, o viață amoroasă de film

Mona Nicolici are o viață amoroasă de film. Când simțea că nu are noroc în dragoste, a venit cineva și a schimbat tot. Mona și Radu Coșarcă au format cel mai popular cuplu de prezentatori de știri, dar niciunul dintre ei nu a rămas în domeniu, ci s-a orientat către cu totul alte activități.

Cei doi au divorțat în mare secret și tot în secret, Mona s-a recăsătorit. Și-a refăcut viața alături de Chef Cezar Munteanu, alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire. Cei doi sunt un cuplu atât acasă, dar și la locul de muncă, având o afacere de care se ocupă împreună. Este vorba despre un restaurant în Capitală, care merge foarte bine și care i-a apropiat și mai mult.

„A acceptat să fiu singurul critic al lui și primește cu deschidere „recomandările mele. Pentru că, spune el, mă pricep și avem aceleași gusturi. Ne place mult să facem lucrurile împreună. Orice. Dar atunci când gătim, accept că sunt ucenicul și îi dau Cezarului ce-i al Cezarului.