Ce s-a ales de Ioana Filimon, fosta Miss România 2016. S-a apucat de fitness și a participat la primul concurs. Cum arată acum

În urmă cu 7 ani, pe când avea doar 25 de ani, Ioana Filimon intra pe ușa din față în showbiz-ul românesc, după ce devenea Miss România 2016. Astăzi, la 32 de ani, s-a apucat de fitness și a participat la primul concurs. Citește mai departe și află ce s-a ales de Ioana Filimon, fosta Miss România 2016, și cum arată acum.

În 2016, tânăra Ioana Filimon avea 25 de ani și cu aspirații de a intra în showbiz-ul românsc, lua decizia de a se înscrie la Miss România, eveniment organizat atunci în cadrul Bucharest Fashion Week. Viitoarea aspirantă venea din orașul de pe Bega, fiind absolventă de facultate, cu specialitatea în inginerie și protecția mediului.

Vezi despre: Cine a fost și cum arăta prima Miss România din istorie. Detalii neștiute până acum

După probele specifice unui astfel de concurs, Ioana FIlimon devenea Miss România 2016, iar ușile aveau să i se deschidă, participând ulterior la mai multe emisiuni TV, ca mai apoi, fără nicio explicație, să dispară din lumina reflectoarelor.

O bună perioadă de timp nu s-a mai știut nimic despre fosta Miss România, dar asta până de curând.

Află detalii: Fosta Miss România, gravidă? Concurenta de la Bravo, ai stil! Celebrities a șocat în platou

Așa se face că au apărut în presă informații despre Ioana Filimon și noua carieră pe care și-a ales-o, și anume aceea de a lucra în domeniul aviației, angajându-se la Aeroportul din Timișoara.

Fostă concurentă în cadrul emisiunii ”Ferma” de la PRO TV, Ioana recunoștea recent faptul că și-a ales o nouă carieră:

Mai am și unii colegi noi, pentru că așa este peste tot, unii mai pleacă, alții vin. Acum nu lucrez pe un post anume pentru că fac mai multe lucruri aici, nu doar unul. Pe acte sunt la departamentul de: protocol/ marketing.”, decalra reent Ioana FIlimon, conform PROTV .

Nu îmi mai doresc să revin unde am fost. Eu am mai lucrat la aeroport, acum cinci – șase ani, tot aici, deci nu este ca și cum e ceva nou pentru mine. Pe unii colegi îi cunoșteam deja, pentru că mai lucrasem în trecut și m-am înțeles cu ei la fel de bine ca și acum.

”Da, m-am angajat la Aeroport în Timișoara și este foarte bine doar că nu prea am voie să zic prea multe detalii despre acest loc de muncă pentru că așa sunt cei de la stat, sunt foarte discreți! M-am retras din lumina reflectoarelor, de ceva vreme, și m-am mutat din București. Sunt foarte bine.

Citește și: Apariție șocantă în oraș. Cu cine umblă fosta vedetă de la Pro TV, după despărțirea de ultimul milionar din viața ei

Dar, se pare că asta nu este tot în ceea ce o privește pe fosta Miss România 2016. Vedeta a intrat în lumea concursurilor de fitness, de altfel și participând la o serie de competiții de acest gen.

După ce și-a încercat norocul în emisiuni ca ”Sunt celebru, scaote-mă de aici”, ”Ferma”, sau ”Bravo, ai stil!”, Ioana a decis că este momentul să încerce și altceva, așa că apariția ei în competițiile profesioniste de fitness părea alegerea corectă.

”Am fost recent la un concurs, iar pentru asta m-am pregătit trei săptămâni intensiv. A fost o decizie luată de pe o zi pe alta să particip la această competiție.

A fost cumva o ambiție să îmi demonstrez că încă pot face ceea ce îmi propun. Am avut o dietă foarte strictă.

Am eliminat zahărul, am eliminat carbohidrații iar în ultimele patru zile nu am mâncat nimic cu sare, iar antrenamentele în sala de sport durau câte două – trei ore pe zi. Nu știu dacă vreau să continui pe acest domeniu”, a explicat ea pentru Click.