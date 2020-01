Dispariție ”inventată”, la Survivor. Ioana FIlimon a renunțat la Kanal D, după ce a făcut furori la Ferma

Ioana Filimon, deținătoare a titlului Miss România 2016 este concurenta care a renunțat la apariția sa TV din cadul emisiunii Survivor, de pe postul de televiziune Kanal D.

Reality-show-ul Survivor va avea cu o concurentă în minus. Este vorba despre Ioana Filimon, care a renunțat la participarea la emisiune. Vedeta a mai participat și la emisiunea „Ferma vedetelor” difuzată de postul de televiziune Pro tv.

Anunțul a fost făcut de frumoasa brunetă cu puțin timp înainte de Crăciun. Ioana a avut un motiv personal pentru care nu a mai vrut să apară pe sticlă, alături de ceilalți concurenți, atent selectați, potrivit cancan.ro.

Cu toate acestea, motivul anunțat oficial printr-un comunicat de presă lansat de Kanal D, a fost cel care explică faptul că vedeta a renunțat din prisma unor probleme medicale care au apărut între timp.

În locul acesteia va participa în cadrul show-ului fosta membră a trupei Mandinga, Elena Ionescu. „Curiozitatea, o anumită doză de teribilism şi dorinţa de a-mi testa limitele m-au determinat să intru în această încercare. Sunt optimistă şi abia aştept să văd ce îmi rezervă viitorul în Republica Dominicană“, a mărturisit Ioana Filimon este fostă fericita deținătoare a titlului de Miss România 2016, potrivit aceleiași surse.

După ce recent Kanal D a anunțat că o concurentă se va retrage din competiția Survivor România, a adus la cunoștință fanilor unul dintre cele mai importante detalii: cel care va fi gazda show-ului, Dan Cruceru. Amintim că Ioana Filimon s-a retras din noul reality show al postului Kanal D din motive medicale. Postul turcesc a anunțat că cea care o va înlocui va fi Elena Ionescu.

„Îmi doresc să-mi demonstrez că sunt o supraviețuitoare și că mă pot descurca în orice situație. Atuurile mele sunt rezistența fizică și psihică, în orice condiții, mai ales că am mai fost pusă în situații destul de dificile și am făcut față cu brio. Îmi este teamă doar de «monștrii» care ies din mine când nu am ciocolată”, declara Ioana Filimon, entuziasmată, după ce a fost cooptată în echipa ”Suvivor”.