Ce s-a ales de gimnastele românce care au pozat dezbrăcate. Scandalul care a zguduit o țară întreagă

Se întâmpla în 2002 când Corina Ungureanu, Lavinia Miloșevici și Claudia Presecan, foste componente ale lotului olimpic al României, au fost în centrul unui scandal, fiind sancționate de Federația Română de Gimnastică, în urma apariției într-un film erotic și pozând goale pentru publicația japoneză ”Shukan Gendai”. Atât ”pelicula”, dar și fotografiile postate pe Internet, au făcut, la vremea aceea mare vâlvă.

Protagoniste în scene erotice și imagini deocheate

Nu mai puțin de 40.000 de euro au primit fiecare dintre olimpicele României pentru a juca într-un film pentru adulți și pentru a se lăsa fotografiate în pielea goală. Ceea ce a fost și mai scandalos a fost că scenele erotice erau filmate chiar într-o sală de competiție, acestea fiind ”imortalizate” în timp ce efectuau exerciții la bârnă, paralele. sărituri, sol. Sancțiunea de la vremea aceea consta în faptul că nu au mai avut dreptul să reprezinte România, în calitate de oficiali ai FRG – arbitru, antrenor federal sau observator – , vreme de cinci ani. Dar, fetele și-au putut păstra dreptul de a antrena fără ca acele cluburi care le angajează să fie penalizate. Mai mult decât atât, oficialii FR de Ginmnastică au menționat că sancțiunile au fost date pentru că cele trei sportive s-ar fi folosit de emblema națională, declanșând reacții negative din partea forurilor internaționale.

Ce s-a ales de gimnastele românce care au pozat dezbrăcate

Anii au trecut însă, dar oare ce s-a întâmplat cu traseul lor profesional. Despre Corina Ungureanu aflăm că în anul 2019 s-a înscris în partidul Pro România, motivându-și alegerea prin faptul că „niciun partid nu spune nimic despre sportul românesc” şi că a ales să vorbească şi să muncească „pentru domeniul cel mai iubit de români alături de Pro Romania”.„De ce Pro România? Pentru că nici un partid nu spune nimic despre sportul românesc, despre problemele grave cu care ne confruntăm începând cu infrastructura (baze de antrenament), deblocarea posturilor pentru tehnicieni în sporturile prioritare pentru România, salarizarea antrenorilor şi personalului din cluburile sportive, bugetele mizerabile care se dau cluburilor sportive şi multe alte probleme care au dus la lipsa rezultatelor la nivel internaţional.

Nimeni nu conştientizează rolul social şi economic al sportului. Am ales să vorbesc şi să muncesc eu pentru domeniul cel mai iubit de români şi am ales s-o fac alături de Pro România”, a scris Corina Ungureanu pe Facebook la vremea respectivă. Lavinia Miloșevici a devenit mamă în urmă cu patru ani. El mai are un fratior Cosmin Mihai, născut în 2012. Reamintim că Lavinia Miloșevici a pierdut un copil, o fetiță în vârstă de patru ani, ca urmare a unor complicaţii ale bolii sistemului nervos, de care suferea de la naştere. Micuţa venise pe lume prematur, prin cezariană. Despre Claudia Presecan nu se mai știe nimic. …

Palmares și sancțiuni

Pe Wikipedia, Lavinia Miloșevici are cea mai mare prezentare dintre toate cele trei sportive, iar alături de palmaresul impresionant, mai este amintit și scandalul cu iz erotic. În lumea gimnasticii este cunoscută ca ”Milo”, fiind cea mai valoroasă gimanstă româncă a anilor 1990. În 2011 a fost acceptată în Hall of Fame. Aceasta a cucerit la Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992) două medalii de aur, un argint și un bronz la individual compus. În 1996, la Atlanta, a luat o medalie de bronz cu echipa şi una la individual compus. În palmaresul său are nu mai puțin de 19 medalii mondiale și olimpice.

În anul 2002. Milo și alte două foste colege de echipă amintite mai sus au dezlănțuit un șir de controverse din cauza pozelor publicate în revista japoneză LCC Gold, dar și din cauza filmelor topless în care apar rutine specifice competițiilor de gimnastică. S-a aflat apoi că ele nu au fost conștiente de obligațiile contractuale, și anume, acelea de a purta costume oficiale ale echipei României până înainte de începerea filmărilor. Din 2002 și până în 2007 au avut interzis în a antrena sau a arbitra România, anunță Wikipedia.