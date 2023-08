Ce s-a ales de fiica lui Liviu Vârciu. Anunțul făcut cu lacrimi în ochi: „Sunt singură din toate punctele de vedere”

Carmina Vârciu se pare că trece prin momente dificile. Fiica lui Liviu Vârciu le-a mărturisit internauților că se confruntă cu o serie de probleme de când locuiește singură în București. Ce le-a mărturisit vedeta fanilor acesteia?

De ceva timp, Carmina Vârciu s-a mutat în București pentru a-și continua studiile. Fiica lui Liviu Vârciu stă singură în apartamentul cumpărat de tatăl ei.

Însă, din când în când, acesteia i se face de locul unde a copilărit, anume Arad. Recent, aceasta a postat mai multe clipuri pe TikTok, platforma prin intermediul căreia își ține fanii la curent.

Într-unul dintre clipuri, se poate observa că fiica lui Vârciu a izbucnit în lacrimi în timp ce se afla în tren. Însă, nu a oferit prea multe detalii despre motivele care au făcut-o să ajungă în acest punct.

”Sunt doar momente și clipe de fericire în viață. Mă rog, aici aveam o criză existențială pentru că eram în tren spre București, dar asta e o altă parte a poveștii.

Mi-am luat bilet de tren din nou, pentru că mi se pare mult mai ușor să ajung acasă de la gară decât dacă aș fi fost cu avionul, aș fi făcut ore întregi de trafic și cine are chef de asta? Nu eu… Am ajuns până la urmă în București, pot să zic că m-am odihnit cât de cât. Trecând peste chestia asta, am așteptat să vină mașina după ce mi-am comandat. A venit și mașina, m-a dus până acasă.Am observat că vremea aici e foarte urâtă, adică e dizgrațios de urâtă, pe mine mă face să mă simt foarte incomod și foarte depresiv.

Am ajuns și acasă, cum am mai zis. Mi-am mai luat și un suc din gară, pentru că mă gândeam că nu am nimic acasă și trebuia să beau și eu ceva, nu mă judecați, mi-a fost poftă de suc. Am ajuns și la apartament, am deschis toate geamurile ca să se aerisească, mi-am dat seama că s-a depus praful.

Asta înseamnă că trebuie să fac curat, dar nu e nicio problemă, că nouă ne place să facem curățenie, dar, până să fac curat, m-am băgat în pat pentru că nu aveam chef de nimic și am fost foarte obosită.”, a spus Carmina Vârciu în mediul online.