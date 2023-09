Ce s-a ales de Cristi Șerb, primul câștigător Chefi la Cuțite. Protejatul lui Sorin Bontea deține un local celebru din Capitală

Cunoscuta emisiune ”Chefi la cuțite” a apărut pe micul ecran în 2016 și a fost câștigată de Cristi Șerb. Foarte multe persoane se întreabă ce s-a întâmplat cu primul câștigător al emisiunii. Cum arată acum câștigătorul marelui premiu și ce schimbări au mai apărut în viața acestuia?

Prima ediție a celebrei emisiuni a fost câștigată de chef Cristi, care avea numai 22 de ani la vremea aceea. La acel moment, concurentul făcea parte din echipa „Argintie” a lui Sorin Bontea.

Tânărul i-a învins pe bucătarii experimentați și a plecat acasă cu premiul cel mare, în valoare de 30.000 de euro. Chiar dacă au trecut șapte ani de atunci, pasiunea sa a rămas tot gătitul. Între timp, acesta a devenit coproprietar al unui restaurant din București. În pararel, acesta este coordonator al Business Park Iride și chef la Energiea.

În ceea ce privește aspectul fizic, Cristi Șerb nu s-a schimbat prea mult.

„Am câștigat eu pentru că am fost cel mai bun din competiție. A fost greu, în concurs au fost bucătari buni, cu experiență și multă imaginație. Poate că eu am avut în plus dorința de a-mi depăși zi după zi nivelul. Sunt un om care se întreabă la finalul fiecărei zile ce a învățat în plus față de ziua de ieri.

Îmi place să experimentez, să ascult părerile celorlalți, să culeg ce e mai bun de la cei de lângă mine, sunt genul de om care este atent la greșelile celorlalți pentru a învăța din ele. Mă simt stăpân pe mine, îmi respect foarte mult cheful și când sunt pus să coordonez simt că mă transform într-un comandant de unitate militară”, povestea chef Cristi pe vremea când era desemnat câștigător al primului sezon de Chefi la cuțite.