Ce a făcut câștigătoarea de la Chefi la cuțite cu premiul de 30.000 de euro. Anunțul făcut de Nina Hariton VIDEO EXCLUSIV

Nina Hariton și-a văzut visul împlinit, câștigătoarea Chefi la cuțite a lansat, marți seara, cartea “Pas cu pas în bucătărie. Tehnici, secrete și rețete” la un restaurant din București, unde i-au fost alături soțul, fiica, prieteni, dar și concurenți din emisiunea culinară de la Antena 1. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Nina ne-a povestit că în perioada următoare va face drumuri dese București – Paris, ea locuind în Franța, pentru proiectele pe care le are în derulare cu colegi de la Chefi la cuțite. A pus în cui diploma de agent imobiliar și s-a reîntors la arta culinară, pasiunea ei din copilărie. Premiul de 30.000 de euro l-a investit în carte, cheltuieli cu tratamentul tatălui său, dar și propriul canal de youtube.

Nina Hariton: “Am zis că e prea liniște și că trebuie să fac ceva”

Nina Hariton a renunțat la jobul în domeniul gastronomic din Franța pentru a avea timp de familie, a lucrat ca agent imobiliar, însă după emisiunea Chefi la cuțite este decisă să facă bani tot din arta culinară, dar să păstreze echilibrul recâștigat din viața de familie. Este căsătorită de aproape 10 ani și are o fiică în vârstă de 8 ani, care îi calcă pe urme.

Felicitări pentru carte. Cum a pornit acest proiect?

Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și de acest “bebeluș” al meu, pentru că este al doilea “bebeluș”. Proiectul a început exact în momentul în care s-au stins reflectoarele din platoul Chefi la cuțite, atunci când Gina a anunțat câștigătorul și s-au oprit luminile. Atunci am zis că e prea liniște și că trebuie să fac ceva să continui de fapt, pentru că trebuie să existe o continuitate a începutului Chefi la cuțite. Și l-am sunat atunci pe Bogdan, unul dintre partenerii mei la această carte, și am zis că trebuie să fac asta. Ne-am apucat de treabă, imediat după sărbătorile de iarnă am început să lucrăm la visul meu.

În ce ai investit premiul câștigat la emisiunea Chefi la cuțite?

O parte din premiu este aici (n.r. carte), o parte din premiu a acoperit câteva cheltuieli pentru tratamentul tatălui meu, iar cealaltă parte este investită în continuare în canalul meu de youtube, astăzi este primul video, l-am încărcat pe canal, așa că intrați, vizionați, dați like, abonați-vă.

Mă așteptam ca și fetița ta să aibă pretenții și să revendice o parte din premiu.

Niciodată nu mi-a spus: “Mami, să-mi iei ceva din premiul acesta”. Ea știe că totul este investit aici, este foarte mândră de ceea ce fac și cred că de fapt investiția este indirectă, pentru că ce fac eu acum este cu siguranță o transmitere de valori, de luptă, de ambiție și ea, cu siguranță, înmagazinează asta undeva și va face aceleași lucruri când va fi mare.

Nina Hariton: “Continui să fac naveta în România pentru micile proiecte care urmează”

O pasiunează arta culinară? Stă în bucătărie când gătești?

Oarecum, da, are idei, știe ce face, își face singură ouă prăjite, își face paste singură și mereu îmi spune: “Mami, eu știu, pentru că am văzut la tine”. Eu gătesc foarte mult acasă și ea vede lucrul acesta și cred că este cea mai bună metodă de a transmite valori.

Locuiești în Franța, locuiești în România? Cum arată viața ta în prezent?

Lucrez în Franța și acolo de fapt punem pe roate proiectul, canalul meu de youtube, acolo am găsit un cameraman român, care mă ajută, locuiesc în Franța, în regiunea pariziană, însă continui să fac naveta în România pentru micile proiecte care urmează, să ne vedem colegii, avem planuri împreună.

Ne poți da detalii despre proiectele care urmează?

Cei trei finaliști și cu alți colegi de-ai noștri suntem prezenți la festivalul gastronomic Cătălin Scărlătescu, care are loc în perioada 24-27 august, după care în luna septembrie ne dorim să facem o masă caritabilă pentru oamenii nevoiași din Timișoara.

Nina Hariton: “Am pus diploma în dulap pentru moment și experiența mea la fel”

Ai și un job la Paris, ca agent imobiliar, am văzut că ai obținut în primăvară o diplomă în domeniu.

Școala de Management Imobiliar am terminat-o înainte de a veni la Chefi la Cuțite, doar că acum s-a făcut ceremonia de înmânare a diplomelor. Am pus diploma în dulap pentru moment și experiența mea la fel. Mă bucur enorm, am învățat lucruri minunate, doar că am o misiune și misiunea mea este pentru publicul din România.

Cât timp ai lucrat ca agent imobiliar și cum ți-ai descoperit această pasiune pentru gătit?

Pasiunea mea pentru gătit este încă de micuță. Atunci când plantam și creșteam acasă, în Republica Moldova, cu părinții toate legumele posibile, cum fiecare dintre noi a văzut cartofii crescând în pământ, roșiile, castraveții. S-a dezvoltat această pasiune atunci când am venit în Franța, mi s-a părut o oportunitate enormă să pot descoperi Franța prin prisma gastronomiei, pentru că la școala de gastronomie în Franța înveți absolut orice despre cultura franceză, despre brânzeturi, despre pâine, despre regiunile franceze. În unele dintre rețete o să găsiți o mică călătorie în Franța și fiecare rețetă e inspirată din diferite zone ale Franței.

Acolo ai lucrat în restaurante?

După ce am terminat școala de bucătari, am lucrat cu unul din chefii lui Yannick Alléno de la care am învățat tehnicile gastronomice adevărate, deci acolo era armată rusească, eu așa îi spun, pentru că este un nivel foarte înalt de calitate, de excelență. Deci acolo trebuie să fie totul perfect, impecabil, fiecare furculiță pe masă, fiecare aroma pe care o punem în farfurie, acolo am învățat într-adevăr ce înseamnă să fii perfectionist.

Nina Hariton: “Nu mai reușeam să fac față vieții de familie”

Cum ai făcut trecerea către imobiliare?

La un moment dat, atât de mult am început să excelez în bucătărie, încât presiunea a fost enormă, nu mai reușeam să fac față vieții de familie, era foarte greu să am un echilibru între două și am zis că trebuie să facem ceva, trebuie să fac o schimbare și mie mi-a plăcut mereu publicul, mi-a plăcut să vorbesc în fața oamenilor, să ajut oamenii și soțul având deja o firmă de construcții acolo, am zis de ce nu? Să facem ceva ca să mergem ambii mână de mână spre ceva frumos și am zis să fac o școală de imobiliare, eu să vând, tu să construiești și așa să meargă viața de familie și echilibrul să fie perfect. Dar uite că viața face să mă întorc, însă de data aceasta voi fi mult mai atentă și vreau să păstrez acest echilibru în continuare.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu