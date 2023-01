Ce s-a ales de Ana Maria Mărgean, fetița ventriloc care a câștigat „Românii au talent”! A ajuns unde își dorea cel mai mult

Succes mare pentru Ana Maria Mărgean, fetița ventriloc care a câștigat „Românii au talent”, sezonul 11. Tânăra a făcut un show de neuitat la America’s Got Talent. Americanii au votat-o și astfel s-a calificat în finala show-ului din SUA.

Pe 28 mai 2021, sezonul 11 „Românii au talent” își desemna marele câștigător. Marea învingătoare a fost Ana Maria Mărgean, fetița ventriloc, care a plecat acasă cu marele premiu de 120.000 de euro. Tânăra în vârstă de 13 ani a fost trimisă direct în finală în timpul preselecțiilor de către Andra, care a apăsat golden buzz-ul după numărul ei.

În pandemie, na Maria Mărgean a descoperit arta ventrilociei pe YouTube, reușind astfel să câștige „Românii au talent”.

„În urmă cu doi ani, în pandemie, pot să spun că eram cam plictisită și nu aveam prea multe de făcut, așa că am descoperit un video cu Terry Fator și am fost impresionată. Era atât de priceput! Am fost foarte curioasă să vă cum funcționează. Când am împlinit 11 ani, părinții mei mi-au făcut cadou o păpușă. Am numit-o Lizzie și este cea mai bună prietenă a mea. Ventrilocia în România nu este atât de cunoscută. Când am primit Golden Buzz la „Românii au talent”, mă gândeam dacă asta chiar se întâmplă. În finală am fost foarte emoționantă. Nu-mi venea să cred”, povestea adolescenta.