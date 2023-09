Ce s-a ales de Adrian Țuțu, primul câștigător de la Românii au Talent. Motivul pentru care a dispărut din online

Adrian Țuțu, câștigătorul primului sezon al emisiunii „Românii au talent” de la Pro TV, rămâne o prezență inspiratoare în lumea artistică și antreprenorială. După ani de la triumful său în emisiunea de talente, Adrian Țuțu continuă să se afirme și să cucerească noi orizonturi. Ce a ajuns să facă el astăzi?

După o perioadă în care a locuit în Focșani, Adrian Țuțu s-a stabilit în București, unde a pus bazele propriului studio foto-video. Într-un interviu pentru Libertatea, el a dezvăluit planurile sale ambițioase. În tot acest timp, Adrian Țuțu nu a stat degeaba, astfel că și-a ridicat propriul său studio muzical, dar și unul de foto-video pentru marketing online.

El nu s-a oprit aici, căci, așa cum bine știe toată lumea, în afaceri trebuie să ai întotdeauna un plan B și unul C, așa că, Adrian a urmat exemplul celor mai buni și a deschis cu un bun prieten o firmă de personalizare și design interior, acolo unde are o activitate intensă.

„Pe plan profesional am reușit să construiesc propriul studio, Mycrewmusic, unde intenționez să fiu producător muzical pentru mai mulți artiști din industrie; tot aici am ridicat și un studio foto-video pentru marketing online, lucrez la diverse materiale, pregătesc niște videoclipuri, și, în plus, am dezvoltat o firmă de personalizare și design interior, producție de tricouri, căni, tablouri, canvas, cărți de vizită, și multe altele, alături de cel mai bun prieten din copilărie, BEST ÎN TOWN,” a declarat Țuțu.