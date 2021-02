Ce a ajuns să facă Adrian Țuțu, tânărul care a câștigat în urmă cu 10 ani Românii Au Talent. I s-a schimbat viața total

Adrian Țuțu a fost fericitul câștigător al emisiunii ”Românii au talent”, în anul 2011. Tânărul a plecat acasă cu trofeul, dar și cu suma fabuloasă de 120.000 de euro.

Adrian Țuțu a rămas fără părinți pe când avea aproape 5 ani și a fost crescut de bunica sa. La 15 ani a fost nevoit să o părăsească și să meargă la muncă pe șantier. Pasiunea lui cea mai mare era muzica rapp, cea care l-a și salvat și i-a dat curaj pentru a răzbi în continuare. Ea l-a adus la 19 ani la Românii au talent.

Tânărul a fost primul câștigător al show-ului de talente de la Pro TV. A rămas fără nimic la aproape cinci ani de când a încasat banii. Invitat atunci în emisiunea lui Teo Show de la Kanal D, acesta a explicat de ce a fost nevoit să se întoarcă în orașul natal, Focșani, și pe ce anume s-au dus banii câștigați.

„Banii nu mai sunt, dar am câștigat oameni și experiență. Mi-am renovat apartamentul din Focșani pe care mi l-au lăsat părinții mei. Am investit în scule pentru un studio foto și pentru un studio auto. Am rămas sărac din punct de vedere material, banii nu mi-au adus fericirea, ci chiar unele probleme. Au fost unii prieteni care vroiau să profite de banii mei. Acum stau la prieteni pentru că apartamentul meu nu este încă mobilat”, a declarat tânărul.