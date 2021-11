Ce s-a aflat despre patronul clinicii Nera, profesorul Pavel Chirilă, la 2 săptămâni de la moartea artistului

La două săptămâni de la moartea artistului Petrică Mîțu Stoian, apar în continuare detalii cutremurătoare. De această dată despre patronul clinicii private la care s-a tratat regretatul interpret de muzică populară. Profesorul Pavel Chirilă ascunde o dramă uriașă, care l-a marcat profund.

Profesorul Pavel Chirilă, patronul clinicii Nera, unde s-a tratat Petrică Mîțu Stoian în camera hiperbară, înainte să moară, a trăit o mare tragedie, de care puțină lume știe.

În luna iulie 2020, cu doar câteva luni înainte de deschiderea clinicii de lângă orașul Reșița, profesorul Chirilă a trăit un șoc! Nepoțelul său de doar doi anișori s-a prăpădit, după ce a căzut într-o piscină. La acea vreme, povestea a fost făcută publică de părintele Radu Preda, un apropiat al familiei Chirilă. Acesta a dezvăluit că micuțul a fost resuscitat de fratele lui mai mare, dar și de mama lui, care este de profesie tot medic. Mesajul preotului a fost preluat și de Olivia Steer, care a șters apoi postarea, după ce profesorul Chirilă a intervenit.

Pavel Chirilă a explicat că moartea nepotului său nu a avut nicio legătură cu intervenția medicilor și cu protocoalele Covid, așa cum susținea părintele Radu Preda.

Patronul clinicii Nera are 71 de ani și este unul dintre cei mai respectați medici români. Pavel Chirilă este doctor în științe medicale, medic primar de medicină internă, profesor în ”bioetică laică creștină”, specialist în fitoterapie și homeopatie și creator al conceptului de medicină creștină.

„A fost o răsturnare decisivă în conştiinţa mea de me­dic. Am învăţat ani de zile la facultate despre corpul omenesc, am studiat fiecare os, fiecare tendon, dar ni­meni nu ne-a spus o vorbă vreodată despre sufletul omu­lui. Toată medicina ştiinţifică e obsedată de sănă­tatea trupului, dar nimeni nu vrea să recunoas­că oficial faptul că, de cele mai multe ori, sufletul e cel care deter­mină evoluţia fiinţei şi sănătatea noastră fizică”, a declarat Pavel Chirilă, într-un interviu pentru Formula As.

„(…) Am înţeles atunci că doar ştiinţa medicală, raţiunea şi aparatura de laborator nu sunt suficiente. Că medicina se ocupă de trupul bolnavului, dar nicio­dată şi de sufletul lui. Că trebuie să mă îndrept cu sme­renie şi în alte direcţii, rânduite după legi care sunt mai presus de noi. Aşa s-a născut conceptul de medi­cină creştină”, a mai spus profesorul.