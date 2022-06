Ce bărbați îi plac Ramonei Olaru de la Neatza. Dezvăluiri neașteptate făcute de vedeta Antenei 1

Ce bărbați îi plac Ramonei Olaru de la Neatza. Dezvăluirile neașteptate făcute de vedeta Antenei 1. Ramona Olaru are o relație cu Cătălin Cazacu și se îndreaptă către oficializare. Ramona Olaru a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre viața ei, despre carieră, dar și despre viața personală.

Ramona Olaru a participat la un eveniment în această săptămână, acolo unde a dezvăluit mai multe amănunte despre ea. Acesta a dezvăluit că merge la psiholog și că se împarte între viața de familie și carieră. Vedeta a povestit că acum se simte bine și că în ultimii ani a tot fost conectată cu copilul interior.

„În ultimii doi ani, sunt foarte conectată cu acel copil, pentru că merg la psiholog și trebuie să-l mai iau în brațe, din când în când. Deci, sunt foarte apropiată. Am primit de multe ori mesaje prin care oamenii mă rugau să le dau numărul de telefon al psihologului meu. Ceea ce înseamnă că am făcut un lucru bun, vorbind despre asta.

Ramona Olaru a povestit că în plan profesional și-a deschis și niște afaceri micuțe și să speră să aibă tot mai mult succes.

„Am mers pe principiul „ce n-am avut când am fost mică să dobândesc când sunt mare”. Și, în continuare, fac treaba asta, dar nu uit niciodată de unde am plecat. Ăsta e principiul pe care merg și cred că se vede, eu nu uit niciodată de unde am plecat. Să fiu altfel sau să mă port altfel decât sunt. M-am apucat de niște business-uri micuțe, proprii, niște combinații, ca să se știe, la care adaug puțin din popularitatea mea.

Când oamenii spun că nu le place varianta mea, într-un fel, în suflet, m-a deranjat, dar am continuat să fiu aceeași, să nu schimb nimic de la mine, doar ca să plac cumva. Ca să fiu pe placul cuiva. Nu, niciodată. Am mers înainte. Dar nu spun că nu m-au durut unele lucruri”, a continuat Ramona Olaru.