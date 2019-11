Ce riscă Gigi Becali, după comentariile făcute la adresa Vioricăi Dăncilă. Ar putea avea probleme legale

Gigi Becali a făcut câteva declarații care l-ar putea costa scump, pentru că îi pot aduce probleme cu legea. Latifundiarul din Pipera a facut câteva comentarii sexiste la adresa Vioricăi Dăncilă, stârnind un val de reacții. După primul tur al alegerilor din urmă cu aproape o săptămână, Klaus Iohannis a intrat în cursa pentru Cotroceni alături de candidatul PSD la prezidențiale. Alegătorii români își pot alege viitorul președinte în cadrul celui de-al doilea tur electoral, care va avea loc pe 24 noiembrie 2019.

Alegerile prezidențiale din weekend l-au făcut pe Gigi Becali să aibă o reacție acidă, în fața Vioricăi Dăncilă. Modul în care acesta a reacționat cu privire la poziția ocupată în prezent de candidatul PSD la prezidențiale i-ar putea aduce probleme legale omului de afaceri.

Acest aspect a fost anunțat și de către președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, care a avut o reacție la doar o zi de când patronul FCSB și-a făcut publică părerea despre fostul premier Dăncilă. De aceea, Csaba Asztalos a anunțat că această instituție s-ar putea autosesiza, în ceea ce-l privește pe Gigi Becali.

„O să pun în discuție oportunitatea unei autosesizări. Legat de declarație, mi-aduc aminte de Nicolae Steinhardt în «Jurnalul fericirii», care spunea că nu înțelege acei oameni care confundă religia cu prostia.

Este adevărat că nu este la prima abatere și cred că în primul rând societatea trebuie să reacționeze și să ia poziție față de astfel de declarații. Cu siguranță, se va lua în calcul faptul că domnul Becali nu este la prima declarație de acest fel. Eu nu am înțeles de ce domnul Becali a făcut astfel de declarație pentru că dumnealui nu are dreptul la vot. Are o interdicție de la condamnarea penală”, a declarat Csaba Asztalos, potrivit știripesurse.ro.