Ce reprezintă punctul alb de pe gălbenuş, dilemă pe un grup de Facebook. Este sau nu bun pentru consum uman?

Un detaliu mic a creat o dezbatere intensă în mediul online. O româncă a cerut sfatul internauților, după ce a făcut o descoperire ce a îngrijorat-o. Află, din rândurile de mai jos, ce este, de fapt, punctul alb de pe gălbenuș și dacă este sau nu bun pentru consum.

În ultimii ani, mediul online a devenit gazda unei colecții impresionante de sfaturi și trucuri, dar și instrumentul la care oameni din toate colțurile lumii apelează când au o nelămurire.

Așa a procedat o româncă, după ce a vrut să gătească niște ouă primite de la o vecină. A spart câteva și a observat un detaliu bizar, ce a alarmat-o: câte un punct alb pe gălbenușuri. A făcut câteva fotografii și le-a postat pe un grup de Facebook, sperând să primească explicații și să afle dacă a procedat corect aruncând ouăle la gunoi.

„Când am vrut să gătesc am spart două ouă de la ea, în ideea ca să le folosesc pe alea primele, surpriză vine ca fiecare gălbenuș avea ceva ca şi un ochi, le-am aruncat, am spart altele şi tot aşa, deci dacă erau vechi arătau altfel, pur şi simplu am rămas şocată, nu găsesc o explicaţie de ce aşa ceva, să nu mai spun că coaja lor efectiv miroase a bălegar, cine are animale bănuiesc că cunoașteți acel miros de gunoi…

Le-am aruncat că sincer aparte că îmi este scârbă să mâncăm aşa ceva, mă las păgubaşa de 21 de ouă, dar am aşa o chestie în cap ca ceva îi necurat, poate mă înşel şi sper să fie aşa vă pun şi poza să vă daţi o părere”, a scris femeia.