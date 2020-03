Ce relație este, de fapt, între Alex Velea și mama Antoniei. Mulți bănuiau asta

Alex Velea a fost surprins împreună cu mama Antoniei, în timp ce mergea să îi ia pe cei doi copii ai săi, Akim și Dominic, de la mama Antoniei. Pe drum, acesta s-a oprit la o florărie și l-a trimis pe șofer să cumpere flori și mărțișoare pentru a i le dărui.

Ce relație este, de fapt, între Alex Velea și mama Antoniei

Când s-au întâlnit, cei doi s-au sărutat pe ambii obraji și au plecat fiecare la casa lui.

Antonia este una dintre cele mai frumoase și talentate artiste de la noi. Aceasta are trei copii, o fetiță cu fostul ei soț, Vincenzo Castellano, dar și doi băieți cu Alex Velea. Deși are trei sarcini la activ și va împlini în curând vârsta de 31 de ani, aceasta are un trup de invidiat.

Dar nici mama Antoniei nu se lasă mai prejos. La cei 53 de ani, Denise Iacobescu este într-o formă de zile mari, fiind una dintre cele mai frumoase mame de vedetă din showbiz-ul autohton.

O complimentează des

Se pare că Denise Iacobescu are o relație excepțională cu Alex Velea, partenerul fiicei sale și tatăl a doi dintre nepoțeii săi. Artistul știe să o răsfețe și să o complimenteze tot timpul, învățându-și și băieții să fie politicoșo și respectuoși cu aceasta.

“Cu Alex ma inteleg minunat! Suntem ca doi amici. Imi spune Denise si cand ma vede imi zice: „Ce faci, frumoaso?” Uite m-am vazut cu el de curand. Ne-am intersectat asa, eu plecam de la restaurant, el mergea la sala si zice: „Ce bine arati, ce frumoasa esti!” Aproape ca ma face sa rosesc.

Da, ma complimenteaza tot timpul, imi aduce cate o floare. Isi educa foarte frumos copiii sa imi spuna ca ma iubesc. “Buna, buni”, “La revedere, buni!” ii intreaba: “Ai pupat-o pe buni? I-ai spus ca e frumoasa?” E un tata bun. Sunt multumita de alegerea Antoniei!”, a declarat Denise despre Alex Velea.