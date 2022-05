Ce relație are Dan Pavel cu fiul său, de fapt. Dezvăluirea prezentatorului Survivor România

Ce relație are Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România 2022, cu fiul său adolescent care locuiește la Viena. Daniel Pavel vorbește cu mândrie ori de câte ori are ocazia despre fiul său și recunoaște că îi este greu să stea departe de el, acesta fiind implicat în proiectul de televiziune care se desfășoară tocmai în Republica Dominicană.

Daniel Pavel are un fiu adolescent de care este tare mândru. El a vorbit despre relația tată-fiu și despre provocările resimțite ca părinte.

În ceea ce privește provocările, mama lui fiind zi de zi în linia întâi a devenirii lui, să spunem așa, mai are de gestionat, cu calm și tact, mici provocări de etapă, însă sunt doar furtuni de vară, vijelii, că tot îi place băiatului, ca și mie, o furtună bună, fie trăită pe mare sau pe uscat. (râde)”, a spus Dan Pavel pentru Viva.ro .

Sigur că, tehnologic, unii dintre noi, cei care am prins saltul de la telefonul cu disc și scrisul la tablă cu cretă la dispozitivele smart, nu ne putem compara cu adolescenții noștri, care le manipulează cu dexteritate din fragedă pruncie, și aici e un punct de negociere eternă între ce vrem noi pentru ei și ce ar vrea ei să vrem pentru ei. (râde)

Daniel Pavel recunoaște însă că îi este destul de greu să lipsească din viața fiului său, prin prisma job-ului. Omul de televiziune este încrezător în calitățile adolescentului, pe care îl consideră mult mai ambițios decât el, dar și mult mai rebel.

„Mărturisesc că greu, foarte greu. Proiectul media pe care l-am construit și coordonat de la Viena ne aducea mai mult împreună, la debutul adolescenței lui, iar ulterior, provocarea una-pe-viață, cum este „Survivor, mă ține departe fizic de el. Este un an cu mari provocări și pentru el deoarece, în Lycée, sistemul francez de educație pe care mai are doi ani și îl va parcurge integral, a 11-a este an de Bac.

De aceea mi-aș dori foarte mult să prindem câteva zile și în Dominicană, în vacanța lui de iarnă, să reușim ce nu am putut anul trecut. Dar am și încredere deplină în capacitatea lui de efort – combină foarte bine intermezzo-urile de antrenamente fizice cu lecțiile extrem de solicitante intelectual în limbile franceză, germană și engleză, pe care le stăpânește deja la nivel de nativ.

Și e mult mai ambițios decât am fost eu la vremea mea. Și rebel, între rebelii lui colegi din toată lumea, de la școlile din Viena și București, cu care chiar ține legătura”, a mai declarat prezentatorul Survivor România 2022.