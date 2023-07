Ce relație are Bogdan Ioan cu Smiley, după Vocea României? A fost la un pas să renunțe la muzică, dar iată unde a ajuns acum EXCLUSIV

Bogdan Ioan are diplomă de arhitect, dar și-a urmat visul de a face muzică și a participat la “Vocea României” de la Pro TV, concurs pe care l-a și câștigat în 2018. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibilă, iar prima sa apariție în concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a cumulat peste 50 de milioane de vizualizări pe YouTube până în prezent. Momentul său a intrat în topul global The Voice Top 10 Acts, demonstrând că talentul său depășește granițele țării.

Concursul de talente i-a schimbat viața, iar astăzi, la 5 ani de la acel moment, Bogdan face și trăiește muzică, visând și luptând să aibă o carieră internațională. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, câștigătorul de la Vocea României ne-a povestit despre cum a fost la un pas să renunțe la muzică, despre relația cu Smiley – antrenorul său din emisiunea de la Pro TV, despre realizări și pierderi, dar și despre frumoasa familie pe care și-a întemeiat-o cu Roxana, cei doi având și o fetiță, Nora Petra.

Bogdan Ioan a renunțat la arhitectură pentru muzică și se felicită pentru alegerea făcută. Este fan Michael Jackson, iar printre susținătorii săi de pe Instagram este și toboșarul care a împărțit scena cu Michael timp de 30 de ani, Jonathan „Sugarfoot” Moffett.

Cum ți s-a schimbat viața după Vocea României? Știu că ai renunțat la jobul de arhitect în favoarea muzicii.

Aveam o pasiune nebună pentru muzică și dans, dar am fost mai mult autodidact. Deci, am renunțat la arhitectură și la toți anii în care m-am pregătit pentru a deveni arhitect și am început să studiez muzică, să fac canto constant cu Anișoara Balmuș și să dedic cât mai mult timp pentru a îmi îndeplini visul de a fi un artist recunoscut la nivel global.

După ce a apărut audiția la TV și am văzut cât de viral a fost momentul atât în România cât și în afară, am decis împreună cu tatăl meu să îmi dau demisia și să mă concentrez pe Vocea României și se pare că a fost cea mai bună decizie. După ce am fost declarat câștigător, viața mea practic s-a schimbat radical și am început un nou drum, chiar de la zero aș putea spune pentru că, până în acel moment, eu nu studiasem muzică ca un profesionist.

Faptul că am participat la Vocea României, în final ajungând chiar să câștig trofeul, mi-a oferit biletul pentru acel tren care apare la un moment dat în viață ta și care este posibil să nu mai apară și a două oară, așa că am profitat de această șansă și am pornit la drum cu orice risc, renunțând și la meseria mea, cea de arhitect. M-am înscris la Voce după o lună de la terminarea Facultății de Arhitectură din Iași. Blind-urile s-au filmat undeva prin iunie-iulie, iar emisiunea cu momentul meu a apărut la TV pe 7 septembrie, iar în toată această perioada am lucrat ca arhitect la un birou din Constanța.

Cum te regăsim acum, la 5 ani, după ce ai câștigat “Vocea României”?

Acest proiect a generat până acum piesele Trezește-mă , Doar de la ea , Numele tău și ultima piesă lansată, Do It Like Jackson , piese cu care mă identific 100%, care mă reprezintă și care mă definesc până la urmă ca artist.

După emisiune, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum m-aș fi așteptat din varii motive, unul important fiind și pandemia, însă toată această periodă m-a format pentru lumea asta a industriei muzicale, am acumulat experiență, informații, am cunoscut oameni deosebiți, iar începând din noiembrie anul trecut, am început alături de producătorul Marius Rozdas aka.

În prezent, câștigi mai bine ca artist decât ca arhitect?

Părinții te-au îndemnat să îți urmezi visul sau dimpotrivă, li s-a părut că e o nebunie?

Părinții mei sunt și prietenii mei. M-au susținut de mic în tot ce am făcut, fie că a fost vorba de școală, de sport sau orice altceva, au fost primii acolo. În casă când eram mic se asculta numai muzică bună: Queen, James Brown, Michael Jackson și toți artiștii mari din anii ’60-’90 și practic am avut acces de la o vârstă fragedă la ritm, la muzică complexă, la dans, dar în momentul în care îl vedeam pe Michael, totul căpăta o altă dimensiune.

Ai mai participa la Vocea României? Ce te-ar motiva?

Smiley a fost antrenorul tău. Ați mai ținut legătura? I-ai propus o colaborare pe plan muzical sau ai de gând?

Primele mele 2 piese după finala de la Vocea au fost create chiar la Hahaha Production, Tu și Îmi pare rău . Am mai vorbit prin mesaje o perioada, însă de vreo 2 ani nu prea am mai vorbit pentru că fiecare este cu treburile lui și n-am mai avut ocazia, dar dacă ne vedem, cu siguranță vom sta la povești și poate vom face și o piesă împreună la un moment dat.

Care au fost greutățile de care te-ai lovit în industria muzicală după câștigarea concursului de la Pro TV?

Noroc că am mai avut niște bani puși deoparte și am putut să o ducem o perioadă așa până când speram să se regleze treaba, dar a venit acel moment când nu arăta deloc bine viitorul pentru mine, între timp aflasem că o să avem și o fetiță și eram decis să renunț la muzică și să mă întorc la arhitectură, dar cu o mare durere în suflet. Atunci, părinții mei au avut o discuție cu mine și s-au oferit să mă ajute o perioadă, astfel încât să pot continua cu muzica pentru că ei credeau foarte mult în mine și așa am ajuns la proiectul de acum. Pentru asta și pentru tot ce au făcut pentru mine le voi fi mereu recunoscător.

Ai făcut compromisuri de genul să cânți pe bani mai puțini, doar ca să fii vizibil? Să intri în atenția oamenilor de specialitate?

Am cântat și gratis de multe ori, la începutul carierei mele, doar ca să am ocazia să fiu văzut de cât mai multă lume, să îmi audă muzica. La început contează foarte mult să te vadă publicul, să știe că exiști și să vadă cum performezi, după care vor veni și roadele. Au fost multe evenimente de genul acesta mai ales înainte de Vocea României, chiar și evenimente caritabile.

Între timp, cariera ta muzicală a luat avânt și ai și concerte internaționale. Cum ai reușit să spargi gheața și să cânți în Dubai?

Da, povestea legată de concertul din Dubai este una foarte interesantă. Am primit într-o zi un mesaj pe instagram de la Alex Cocindau, organizatorul unui eveniment important de IT din Dubai. Am acceptat propunerea, am ajuns la eveniment și când am aflat unde voi cânta și faptul că voi performa în față câtorva mii de persoane, am simțit instant o satisfacție.

Am cântat pe scena Arenei Coca-Cola în fața a 2500 de oameni veniți din toate colțurile lumii și în momentul acela am simțit că toată muncă mea depusă zi de zi, tot conținutul pe care îl creez pentru Tik Tok și Instagram, toate eforturile mele și ale echipei mele dau roade. Iar pentru că un lucru bun nu vine niciodată singur, am mai avut parte de o surpriză spontană.

Unul dintre prezentatorii evenimentului era nimeni altul decât Kris Fade, cel care apare în emisiunea Dubai Bling de pe Netflix și care are și emisiunea The Kris Fade Show la Virgin Radio Dubai. În timp ce eram în culise, repetând piesa lui Michael Jackson, Earth Song, acesta a trecut pe lângă mine mergând spre scenă și m-a auzit cântând, eu nevazând-ul la momentul acela. Înainte să urc pe scenă a venit la mine și mi-a zis că am o voce extraordinară și m-a invitat la Virgin Radio Dubai a doua zi, unde am cântat și am povestit despre tot parcursul meu de până atunci.