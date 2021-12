Ce propunere a primit Ana Maria Popescu după retragere: „Te așteptăm alături de noi”

Ce propunere a primit Ana Maria Popescu după retragere. Multipla medaliată olimpică și mondială de scrimă a anunțat, zilele trecute, că pune capăt carierei de sportiv. Vicecampioana olimpică de la Tokio a primit, deja, o ofertă de muncă. Totul s-a întâmplat la festivitatea de premiere a celor mai buni scrimeri români din 2021, ce a avut loc, joi, la Casa Olimpică.

Ce propunere a primit Ana Maria Popescu după retragere. Marea campioană de scrimă a decis să pună capăt, după 20 de ani, activității sale competiționale. Ana Maria Popescu (37 de ani) a fost aleasă la sfârşitul lunii noiembrie de Federaţia Internaţională de Scrimă cea mai bună spadasină a lumii pentru a cincea oară, stabilind astfel un record. Ea a primit acest titlu în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020 şi 2020-2021.

Ana-Maria Popescu are în palmares 3 medalii olimpice, din care una de aur, cu echipa, în 2016 și două de argint, 7 mondiale, 13 europene (7-4-2), alături de numeroase Cupe Mondiale câştigate. Ea este cea mai titrată scrimeră din România.

Asta a fost tot şi cumva cred că din copilărie mi-am promis că o să simt momentul în care să mă opresc. E momentul. Acest moment a venit, ştiu treaba asta, nu mai am motivaţie să merg mai departe”, a fost anunțul făcut de Ana Maria Popescu , în 7 decembrie, după ce obținuse locul 2 la Cupa Mondială de la Dubai.

Ana Maria Popescu a fost prezentă, joi seară, la festivitatea de premiere a celor mai buni scrimeri în 2021, care a avut loc la Casa Olimpică. Cu acest prilej, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, i-a făcut marii sportive oferta de a lucra în cadrul COSR.

La rândul său, secretarul general George Boroi, a întărit invitația făcută de Covaliu ca Ana Maria Popescu să se alăture echipei forului olimpic român.

Ana Maria Popescu a declarat că se simte onorată de încrederea arătată de COSR, dar că este prematur, deocamdată, să dea un răspuns.

„Apreciez încrederea pe care conducerea COSR mi-o oferă, doar că este prematur. Nu am ajuns campion peste noapte, de acum încolo trebuie să învăţ. Ce am realizat pe planşa de scrimă nu are nicio legătură cu partea administrativă sau cu antrenoratul. Sunt meserii diferite, aici sunt doar învăţăcel. O să fie greu să mă obişnuiesc cu acest rol. Voi vedea unde îmi voi găsi locul, îmi doresc doar să fiu alături de sportivii români, de echipa de spadă a României, fiind lângă fete”, a spus Ana Maria Popescu.