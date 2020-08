Ce program de somn trebuie să aibă un copil. Ce trebuie să știi, în funcție de vârstă

În momentul în care neregulile persistă, se așterne haosul. Pe lângă acest fapt, lipsa unui program, cum ar fi cel de somn, este asociată cu riscul de apariție a problemelor comportamentale, emoționale, a dificultăților de învățare și chiar obezitate, alarmează specialiștii.

Dacă dezechilibrele persistă, în momentul în care există expresii și peste zi, copilul este fie hiperactiv, fie agitat, fie somnolent, deși la copiii mai mici nu apare somnolența, sau când aceste treziri disturbă familia și somnul părinților ( în cazul în care aceștia se trezesc peste noapte), atunci este bine să rezolvăm situația, căci soluții există.

Într-un interviu pentru Ioana Macoveiciuc, pediatrul supraspecializat în somnologie Mihaela Oros a declarat că trebuie să ne îndreptăm privirea și spre alte semne, nefiind vorba doar despre numărul de ore și de calitatea în sine că se trezesc natural. Cauze pentru care copiii se pot trezi noaptea sunt și cauza organice, adică medicale, pe care părinții trebuie să le ia în vizor.

Însă, fără prea multe detalii, programul, în general, ar trebui să fie astfel: bebelușii cu vârsta cuprinsă între 4 luni și 1 an au nevoie între 12 și 18 ore de somn pe zi, cei de 1 an la 2 ani între 11 și 14 ore de somn pe zi, iar cei între 3 și 5 ani, 10-13 ore pe zi. De asemenea, micuții cu vârsta între 6 și 12 ani ar trebui să doarmă 9-12 ore pe zi, iar cei cu vârsta între 13 și 18 ani au nevoie de 8-10 ore de odihnă.

„Alte cercetari au aratat beneficii in ceea ce priveste comportamentul copiilor, dezvoltarea cognitiva si atentia. O rutina a somnului, inclusiv ora de culcare stabilita cat mai devreme, poate preveni dificultatile in a adormi sau trezirea in timpul noptii”, a spus conducatorul cercetarii, Sarah Anderson, pentru CNN.