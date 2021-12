Ce probleme sunt în familia Gabrielei Cristea. Vedeta a făcut totul public. Deși este o femeie împlinită pe plan profesional și personal, aceasta a recunoscut că întâmpină probleme. Gabriela Cristea le-a povestit un episod din viața ei fanilor din mediul online. Ea și soțul ei, Tavi Clonda, se ocupă îndeaproape de cele două fiice ale lor, însă asta nu este întotdeauna treabă ușoară…

Gabriela Cristea este o mamă responsabilă și iubitoare. Are două fetițe superbe, pe nume Iris și Victoria. Ea a povestit recent că se confruntă cu oboseala, dat fiind faptul că nu a putut să se odihnească din cauza fetițelor, care au trezit-o des pe mama lor din somn.

„Neața! Cum e ziua voastră? A mea e nașpa… m-am trezit azi noapte de două ori pentru fete și am dormit în trei paturi diferite. Când a sunat telefonul la 07:30 am înjurat de toți sființii și m-am ridicat din pat târâș, mi-am tras pe mine primele haine găsite și m-am apucat să îmbrac fetele.

Iris a fost ok, dar Victoria a fost mârâită cât pentru toate zilele în care e minunată și a plâns de când am intrat la ea în cameră și până a intrat în ușa grădiniței. Apropos, a trimis educatoarea acum niște poze cu clasa și ea râde cu gura până la urechi… să se știeeeee!

Când am ieșit să deschid poarta am descoperit vremea mirobolantă cu ceață și umezeală de faci astm și dacă nu ai… și dacă nu ai… și dacă mai vreți, continui. Am treabă ca la balamuc, dar m-am întors acasă, mi-am pus din nou pijamaua și m-am băgat în pat. Mai fac treabă și mai târziu!”, a scris Gabriela Cristea pe o rețea de socializare.