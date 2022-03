Ce probleme există în relația lui Armin Nicoară: ‘Ia-ți bagajul și pleacă’ EXCLUSIV

Armin Nicoară, 26 ani, un nume deja sonor în lumea artiştilor muzicii de petrecere, admite că relația cu iubita sa, Claudia Puican, mai cunoaște și momente tensionate, asemenea oricărui cuplu. După cinci ani petrecuți deja împreună, cei doi se înțeleg însă foarte bine și nu au renunțat la planul lor de a se căsători.

Cunoscutul saxofonist crede că de cele mai multe ori amândoi știu să facă un pas înapoi, atunci când situația impune acest lucru:

„Nu am împins niciodată lucrurile până într-acolo încât să depășim o anumită limită. Asta fiindcă ne iubim. Și celor care cred că am renunțat la ideea de a ne căsători, le transmit doar că se înșală!”.

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au cunoscut într-un restaurant din Timișoara, în urmă cu mai bine de cinci ani. El fusese invitat de niște prieteni să bea ceva, iar la fața locului a descoperit un grup de patru sau cinci soliști care abia atunci cochetau cu lumea muzicală.

„Claudia mi-a atras imediat atenția, fiindcă era cea mai dornică să facă ceva frumos cu meseria asta. Plus că avea și vocea cea mai bună. Însă, într-un fel, ea a făcut primul pas, venind spre mine și întrebându-mă dacă nu vreau să cântăm împreună. Eu am trimis-o la fratele meu, Armando, care e și impresar, și abia mai târziu a început relația dintre noi”, adaugă același Armin Nicoară.

Legat însă de planurile de nuntă, pentru Armin și Claudia pare că clopotele nu vor bate totuși anul acesta.

„Avem acest gând de ceva vreme și probabil că fără pandemia asta am fi fost deja căsătoriți. Însă, am decis s-o amânăm din simplul motiv că la nunta noastră eu cred că vor exista peste 1.000 de invitați. Dacă vara, de ziua mea, vin cel puțin 200 de persoane, atunci vă închipuiți ce va fi la nuntă, cu tot alaiul de invitați oficiali. Or, pandemia nu ne-a permis să facem petreceri mari. Ca atare, am decis să o facem după”, a indicat Armin Nicoară.