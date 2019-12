Ce probleme de sănătate are Mioara Roman. Oana a explicat ce se întâmplă cu mama ei

Oana Roman a anunțat, cu câteva zile în urmă, ce se întâmplă cu mama ei. Mioara Roman are în prezent vârsta de 80 de ani și a fost dusă de către vedetă la spital. La fel ca de fiecare dată când trebuie să aibă de-a face cu mersul la spital, vedeta se îngrijorează și se consumă peste măsură. Un astfel de anunț a venit și în urmă cu câteva zile, când Oana Roman le-a spus totul fanilor săi de pe Facebook.

Soția lui Marius Elisei a revenit însă asupra subiectului cât se poate de delicat, mai ales că e vorba despre starea de sănătate a mamei sale, și a oferit câteva detalii în plus. Vedeta își dorește să o vadă bine și pe propriile picioare pe cea care i-a dat viață, fiind foarte cunoscut că Oana Roman are o relație specială cu mama sa, Mioara, de care se îngrijește cu multă atenție. Vedeta a mai anunțat pe contul de Facebook și faptul că Mioara Roman a ajuns până la această vârstă respectabilă, dar și că urmează să împlinească 80 de ani.

„Se simţea un pic obosită, îmi spunea că o doare un pic acolo, un pic acolo. Înaintează în vârstă… eu nu vreau să realizez lucrul ăsta, dar mama împlineşte 80 de ani la anul”, a mai completat Oana Roman, potrivit unei emisiuni Antena Stars.

„Are o problemă la colecist, care probabil că va trebui scos la un moment dat. Ea are un diabet, nu este insulino dependentă. Ia pastile şi îl ţine cumva sub control, dar de la o anumită vârstă diabetul începe şi afectează diverse alte lucruri. Are şi mici probleme cu inima, adică câte puţin în mai multe locuri să spunem. I-au simplificat cumva tratamentul. Nu are nimic major, doar că sunt afecţiunile vârstei”, a mai afirmat Oana Roman.