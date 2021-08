Ce probleme de sănătate are Dorian Popa. A pățit-o din nou după ce a avut hemoragie

Dorian Popa se confruntă cu probleme de sănătate. Cunoscutul cântăreț și-a îngrijorat teribil fanii, iar aceștia așteaptă cu sufletul la gură să afle vești de la el. Din păcate, acestea nu sunt bune deloc.

Dorian Popa nu este în cea mai bună formă. Cunoscutul cântăreț a ajuns pe mâna medicilor din cauza gâtului și a urechilor, iar acum se confruntă cu o situație delicată și la ochi. Fanii actorului îl văd din ce în ce mai des la spital pe acesta după ce a luat decizia de a-și face o serie de investigații amănunțite.

Iată că în afară de acestea mai ajunge și la urgență cu unele probleme care apar în vizorul lui peste noapte. Vedeta le-a dezvăluit internauților că a trecut pragul camerei de gardă de la spitalul ORL după ce și-a băgat un bețișor în ureche care a fost foarte aproape să-i spargă timpanul.

Nu s-a întâmplat acest lucru, dar solistul a primit alt diagnostic la care nu s-a așteptat. Pentru că se afla la secția ORL și-a făcut un control și la gât, ulterior medicul l-a înștiințat că trebuie să ia anumite medicamente și să vorbească mai încet pentru a nu-i afecta vocea în cele din urmă.

De asemenea, cântărețul le-a spus fanilor că i-a apărut un ulcior sub ploapă. Pe lângă faptul că îl deranjează estetic, acesta este și foarte dureros și necesită mai mult timp pentru a se vindeca.

Ceea ce l-a dus în vizorul medicilor a fost bănuiala că ar putea să moștenească boala familiei. Rudele sale au avut majoritatea probleme cu rinichii, iar mama lui chiar a fost operată de urgență din această cauză. După investigații amănunțite specialiștii i-au spus că nu ar trebui să-și mai facă griji.

Deisgur că celebrul actor i-a avertizat imediat pe cei care îl urmăresc să aibă mai mare grijă și să nu pățească ceea ce a pățit el. Sperietura a fost mare pentru cei care au auzit cu ce s-a confruntat.

„Aviz amatorilor. Nu vă băgați bețigașe în urechi. Infiderent că va spune creierul sau nu. Am făcut-o lată, am băgat până în creier. Suntem la ORL. Când ești pus să aștepți într-un salon, de altfel foarte frumos, bravo România, cu o meșă în ureche, că sângerarea nu se poate opri. Am dat cu bățul în mânerul ciocănașului la milimetri de timpan”, a declarat Dorian Popa pe Instagram.