Ce probleme are soția lui Cabral de când a născut. Reacția imediată a Danei Rogoz

Ce probleme are soția lui Cabral de când a născut. Ea a devenit mama unui băiețel pe nume Tiago, iar actrița le-a povestit fanilor ei de pe Instagram cum reușește să facă față cu brio meseriei de mămică a doi copii mici. Dana Rogoz, și ea mamă a doi copii, a comentat și ea la postarea făcută de Andreea Ibacka pe Instagram.

Viața de mamă cu doi copii mici nu este deloc ușoară, iar Andreea Ibacka o știe foarte bine. Ea le-a povestit fanilor pe Instagram că are probleme cu somnul și că nu reușește să se odihnească bine. Actrița a povestit că nu a mai reușit să doarmă complet de 160 de nopți, dar știe că la un moment dat va avea parte și de nopți de odihnă.

Și cu toate că sunt momente, situații în care îmi fac autocritică fiindcă mi-aș dori să fiu mai înțeleaptă, mai organizată pentru copiii mei, sunt și momente în care mă felicit și mă țin de plan. De planul cu bucuria, de la el am pornit. Alături de Tiago am cunoscut o altă dimensiune a privării de somn, mult dincolo de experiența alături de Namiko (copilul demo).

Chiar și așa, în cele aproximativ 160 de nopți nedormite consecutiv nu mi-am pierdut niciodată răbdarea, nu am încetat să-l alint, nu am ridicat tonul, nu am găsit motive să lipsesc nici o jumătate de noapte de lângă el. Băiețelul meu simpatic, dorit și- da- mega terorist cu somnul meu, e la vârsta la care îți vine să-l bagi în buzunar, să-l porți nedezlipit, să-l pupi încontinuu (mai ales că nici nu se va împotrivi).

Așa că până să-mi trântească și el un ”asta e treaba mea, mama!” (mi-a stat ceasul când am auzit-o prima oară de la sora lui)… pe noi doi o să ne găsiți frecvent așa.”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.