Ce probleme are Dan Capatos. Vedeta de la Antena 1 a izbucnit nervos: ‘Ca la pușcărie’

Dan Capatos trecce prin momente dificile, din cauza complexului în care locuiește. Prezentatorul Tv are un apartament într-o zonă de lux din Lacul Tei. Pe lângă factura la întreținere care crește de la lună la lună, Dan Capatos este nevoit să plătească 300 de lei lunar pentru fondul de rulment.

Vedeta a vorbit despre ce se întâmplă în imobilul în care locuiește, fiind profund nemulțumit de administratori.

În plus, cei care se ocupă de administrarea blocului nu se ocupă nici de securitate. Zilele trecute au fost furate mai multe biciclete chiar din curtea blocului, care este dotată cu pază.

“E incredibil, au ajuns să ne fure hoţii bicicletele din curtea complexului, cu un fel de undiţă, le-au agăţat noaptea prin gard. Acum vor să pună un gard ghimpat electric, ca la puşcărie. Acum, toţi cei care am mai avut biciclete, trotinete, le-am dus pe toate la subsolul blocului,de frică. Administratorii se schimbă non stop, sunt incompetenţi“, a declarat nervos Dan Capatos , la Xtra Night Show.

Nu este singura vedetă care a întâmpinat astfel de probleme. Și Bianca Drăgușanu a locuit în același complex rezidențial din zona Lacul Tei. Fosta asitentă tv ajunsese să achite 1600 de lei la întreținere. Ea a decis să vândă apartamentul cu 140.000 de euro și să se mute în zona de Nord a Capitalei.

Dan Capatos are probleme de sănătate

Prezentatorul emisiunii Xtra Night Show se confruntă cu probleme de sănătate. El suferă de o boală cronică, motiv pentru care s-a și vaccinat mai rapid decât restul oamenilor, iar asta pentru că prezintă grad de risc în infecția cu COVID-19.

El suferă de ani buni de hipertensiune arterială, iar în urmă cu aproape doi ani, prezentatorul tv a făcut un atac ischemic tranzitoriu, ceea ce l-a făcut să nu își mai simtă jumătate de cap.

„Am fost acuzat că m-am băgat în față la vaccin! Nu este așa. M-am programat pe platformă, am și probleme de sănătate, plus că jurnaliștii intră în etapa a doua.

Lumea nu știe că intru la bolnavi cronici! Am făcut atac ischemic acum doi ani, când nu-mi mai simțeam jumătate de cap. Și asta din cauza hipertensiunii arteriale de care sufăr de mai multă vreme”, a spus Dan Capatos în emisiunea de la Antena Stars.

„Eram singur acasă și mi-am dat seama că îmi pierd vederea. Am tras un tricou pe mine și o pereche de pantaloni scurți și am apucat să mă încalț cu un singur papuc și să ies din casă. Am zis că dacă o să cad în casă nu o să mă găsească nimeni.

Farmacista și-a dat seama imediat că îmi este rău. Mi-a luat tensiunea. Aveam 22, oricum era foarte mare. A chemat și ea Salvarea care m-a dus la spital. Am ajuns și cu puls 100 din cauza spaimei. Am zis că mor. Atunci chiar mi-am închipuit că dacă e să mă duc, așa o să pășesc”, a povestit moderatorul.