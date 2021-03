Ce probleme are Claudia Pătrășcanu. Lora a fost uimită s-o audă

Claudia Pătrășcanu a adus fanilor vești despre viața ei de acum. Ce se întâmplă acum cu vedeta și care este grija momentului? Cântăreața a mărturisit care este etapa în care a ajuns în cazul divorțului scandalos în care se află deja de o vreme bună.

Claudia Pătrășcanu a acceptat invitația de la „Vorbește Lumea”. Cântăreața și-a promovat noua piesă făcută în colaborare cu HaHaHa Production de care se bucură și le-a dezvăluit fanilor câteva detalii din viața sa actuală. Lora a fost șocată de timpul care s-a scurs de la despărțirea dintre foștii soți.

Divorțul scandalos dintre solistă și Gabi Bădălău continuă să ocupe primele pagini în tabloidele de monden. În timpul acesta, fiul milionarului se iubește cu nimeni alta decât Bianca Drăgușanu, una din cele mai controversate prezențe din showbiz-ul românesc.

Claudia Pătrășcanu a declarat de nenumărate ori că poate ar fi fost mai bine ca bărbatul să nu-și expună atât de mult viața privată pentru ca cei mici să nu afle astfel de scenarii.

Cu toate astea, afaceristul face în continuare asta și își trăiește viața de bărbat liber cum se consideră, deși cei doi foști parteneri nu sunt încă divorțați oficial. Grija momentului pentru brunetă vine în dreptul vremurilor actuale și a posibilei carantinări a Capitalei care i-ar încurca mult lucrurile. Aceasta nu ar mai putea să se prezinte la înfățișările care ar putea fi programate în perioada în cauză.

“Fac foarte bine. Doamne ferește să ne închidă de tot, pentru că pentru mine e complicat cu drumul Constanța-București. Sunt foarte bine, mă bucur de noua piesă și continui să o promovez. Locuiesc de aproape 1 an și 8 luni la Constanța, e totul frumos. Încă sunt în acest divorț destul de complicat, noi tot avem înfățișări. Sper să se finalizeze într-un final pentru că de 1 an și 8 luni ne plimbăm prin tribunale. Totul are un început și un sfârșit. Eu m-am înarmat cu răbdare și credință, doar că trebuie să aștepți, mai ales în România.

În momentul în care se ajunge aici…e clar cum a stat treaba în căsnicie. Mi-am dorit să am un divorț amiabil și să rămânem prieteni, dar atunci când ajungi la instanță lucrurile devin urâte de tot pentru că ai nevoie să demonstrezi totul, iar mai apoi intervine încrâncenarea. Nu am nimic să-mi reproșez pentru că am insistat să fie bine, pe comunicare, dar nu s-a vrut.

Atunci când nu e colaborare, nu poți de unul singur. Atunci am considerat că mai bine pentru doi copii să crească în liniște este să punem punct. Sunt foarte deschisă la minte, am crezut totuși că putem să rămânem într-o prietenie alături de soțul meu. Am încercat să-i explic faptul că nu suntem pe aceiași lungime de undă, iar copiii vor înțelege despărțirea. Copilul cel mare pune întrebări…eu încerc să le explic pentru vârsta lor. Nu-mi doresc ei să crească în minciună. Nu vreau să acuz, dar trebuie să existe viață privată, să nu te expui așa cu totul în public. Cei care vor fi la un moment dat afectați sunt tot cei mici. Nu vreau să crească cu ură, oricare ar fi durerea. Eu și în căsătorie tot singură eram și îi creșteam. Ei m-au ajutat foarte mult să trec peste tot”

Claudia Pătrășcanu (Sursa: Vorbește Lumea)