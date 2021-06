Ce probleme are Adela Popescu înainte să nască. Anunțul trist al vedetei Pro TV: ‘Am niște complicații’

Adela Popescu se pregătește să îl aducă pe lume pe cel de-al treilea copil, făcând declarații inedite despre problemele cu care se confruntă.

Ce probleme are Adela Popescu înainte să nască

Adela Popescu a recunoscut însă că are niște complicații la coloană, care o să îi agraveze contracțiile și durerea va fi una foarte mare. În plus, vedeta a mai spus că se teme foarte tare de noul coronavirus. Adela Popescu are și multe emoții pentru cea de-a treia naștere, dar speră că totul va fi bine.

”Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu.

Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei. Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a spus Adela Popescu la o emisiune de televiziune.

De ce anume se teme Adela Popescu

Adela Popescu a mai spus că se teme de coronavirus, dar nu de infectarea cu virusul în sine, ci de momentul în care o să fie nevoită să se interneze în spital. Ea plănuiește să se izoleze în ultimele două săptămâni de sarcină, ca să prevină orice eventuale noi probleme.

”În primul rând, acum mă preocupă foarte tare chestia cu COVID-19. Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport COVID. Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două, ceea ce, cumva, nu e chiar o bucurie. De-asta am spus că ar fi ideal ca în ultimele două săptămâni, cel puțin, să mă cam izolez”, a mai declarat soția lui Radu Vâlcan.

Ce doi copii ai vedetei abia așteaptă ca mama lor să le aducă pe lume frățiorul, pentru a mai avea un partener de joacă. Radu Vâlcan, soțul Adelei Popescu nu exclude varianta ca cei doi să aibă patru copii, întrucât el își dorește foarte mult și o fetiță.