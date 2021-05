Adela Popescu și Radu Vâlcan se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară, așa că aceștia fac multe schimbări în viața lor. Cei doi s-au decis să facă o investiție majoră de zeci de mii de euro pentru a fi siguri că familia lor mare va avea parte de confort după ce al treilea băiețel va veni pe lume.

Adela Popescu își ține fanii din mediul virtual la curent cu tot ce face încă de când a anunțat că o să devină mămică pentru a treia oară. Vedeta povestește de fiecare dată orice întâmplare comică ce i se întâmplă, așa că de data aceasta le-a explicat tuturor că ea și Radu Vâlcan au decis să își cumpere o nouă mașină extrem de scumpă.

”Încă de când l-am născut pe Alexandru Radu a considerat necesar să investim într-o mașină mare. Siguranță, spațiu etc. Doar că cea pe care și-o dorea el era un fel de… dubă. Desigur, nici nu am avut răbdare să îmi explice de ce și cum, ce motorizare, ce model. Răspunsul meu a fost simplu: mașina asta e bună poate când ai TREI copii. Atât. Cea pe care o avem acum e perfectă.”, a zis Adela Popescu.

Chiar dacă la început vedeta de televiziune nu a fost deloc de acord cu dorințele soțului său, până la urmă a cedat, dar cu o singură condiție. Adela Popescu și-a dorit o băncuță în curte, așa că ea și soțul ei, Radu Vâlcan, s-au hotărât și au făcut două achiziții, una extrem de scumpă și alta de suflet.

„A trecut timpul, mă rog, nu prea mult, și l-am născut și pe Andrei.

– Vezi, iubita, ce chircită stai în spate. Dacă mai vine și mamaie cu noi, chiar nu ne descurcăm cu mașina asta. «Mașina asta» fiind un SUV chiar foarte spațios.

– Scumpe, mașina aia e bună poate când ai TREI copii, altfel… exclus! Vedeți voi, după ce am rămas însărcinată cu ai TREILEA copil am cumpărat mașina visurilor lui Radu înainte de morfologia de trimestrul doi. Am fost de acord cu condiția să punem o băncuță în față casei care lui i se părea COMPLET inutilă. Troc se cheamă, ca să știți. Se ridică, acum, întrebarea: pe al TREILEA și l-a dorit atât de mult doar că să fie sigur că luăm… dubă? ? Ei, bine, dragilor, răspunsul la această întrebare nu îl vom afla, poate, niciodată.”, a povestit Adela Popescu pe Facebook.