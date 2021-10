Ce probleme a avut Victor Socaciu din cauza covid. Ce l-a rugat pe George Nicolescu (exclusiv)

Ce probleme a avut artistul Victor Socacium din cauza coronavirusului și cum a sărit solistul George Nicolescu în ajutorul lui. Pe cei doi îi leagă o prietenie veche, de aproape patru decenii, de la Cenaculul Flacăra.

George Nicolescu, solistul născut orb, a vorbit, printre altele, despre Victor Socaciu, bunul lui prieten, care anul acesta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, fiind diagnosticat și cu Covid-19:

”Eu nu prea am avut concerte, anul acesta, am avut un recital, alături de Victor Socaciu, prin martie, iar luna trecută, parcă, am mers să cânt la Onești. Victor a avut atunci nevoie de ajutorul meu. El a avut mari probleme cu boala asta nenorocită.

M-a rugat să-l înlocuiesc, m-am dus cu plăcere. El n-a mai putut cânta, a avut atunci probleme cu vocea. Acum știu că este bine. Pe noi ne leagă o prietenie veche, de aproape 40 de ani, de la Cenaclul Flacăra”, a spus George Nicolescu pentru Impact.ro.