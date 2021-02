Ce probleme a avut Nicu Paleru. Nimeni nu știa prin ce trece

Nicu Paleru a avut parte de momente dureroase în viața sa. Artistul s-a confesat și a povestit tot prin ce a trecut. Nimeni nu știa cu ce probleme s-a confruntat cântărețul.

Nicu Paleru a avut parte de experiențe dureroase. Artistul a povestit într-o emisiune de la Antena Stars, unde era invitat, prin ce momente a fost nevoit sa treacă și cum le-a depășit, într-un final. De asemenea, artistul a vorbit despre dușmanii cu care s-a confruntat de-a lungul timpului.

Vedeta este o persoană foarte deschisă când vine vorba despre viața sa privată. Nu de puține ori a vorbit deschis și nu a ascuns niciodata adevărul privind viața sa personală. Deși, recunoaște că a făcut și greșeli în viața, el îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru că a primit sprijin de la Divinitate de fiecare dată când s-a lovit de dificultăți.

În cadrul aceleași emisiuni, cântărețul a vorbit despre dușmanii cu care s-a confruntat. Mai mult, acesta susținea că cei mai aprigi inamici ai săi au fost, de fapt, propriile idei eronate. El susține că s-ar fi ghidat în viață după niște idei greșite. Acest lucru l-a făcut, din păcate, să aibă parte de o viață tristă și grea. Totuși, la un moment dat a decis să ia atitudine, iar din acel moment viața sa ar fi luat o altă turnură.

”Sunt momente în care mergi pe o idee, iar ideile astea mi-au fost cei mai mari dușmani. Eu am încercat să-mi testez niște limite, am crezut că sunt puternic. Pentru mine nu exista nu se poate, am crezut că pot ajunge unde mi-am dorit. Dintr-o dată s-a schimbat totul, m-am trezit în aer. Am crezut că nu pot să ies din acea situație. Am zis stop. Din momentul acesta nimic nu mai intră la sufletul meu. Este foarte greu. Am spus că îmi voi pune toate problemele la spate și că nu o să mă mai enervez”, a spus Nicu Paleru.