Ce problemă gravă de sănătate are Viorica de la Clejani. Vedeta riscă să ajungă la operație EXCLUSIV

Viorica de la Clejani și-a făcut, recent, un set de analize și controale medicale, la o clinică privată din Băneasa, întrucât nu se simțea prea bine. Artista a aflat că are un fibrom uterin, pe care încearcă să-l țină sub control, prin tratament, pentru a nu ajunge la operație. Altfel, aceasta trece printr-un alt moment greu, după ce unul dintre căței i-a murit la o simplă anestezie, care i s-a făcut pentru a fi tuns.

Necazurile par să se țină lanț de familia Clejanilor. După ce în urmă cu câteva săptămâni, Marguerita, fiica acestora ajungea la spital după ce a fost înțepată pe stradă, a venit rândul Vioricăi să calce pragul medicilor.

Aceasta a mărturisit în exclusivitate pentru impact.ro că a fost nevoită să-și facă un set de analize și controale medicale, pentru a descoperi exact de ce afecțiune suferă. Artista nu ne-a asuns nici faptul că speră să nu ajungă la operție.

„Am un fibrom uterin. Am apelat la un sterilet, pentru a nu se mai hrăni. Încerc să-l țin sub control, poate am noroc să nu ajung la operație. Mi s-a zis că voi scăpa de el, că se va stafidi”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru redacția playtech – impact.ro.