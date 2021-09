Ce problemă fizică are Florin Busuioc. Prezentatorul TV surprinde: ‘Mă împiedică să fac lucruri’

Pe Florin Busuioc îl vedem cel mai des prezentând știrile meteo la PRO TV, însă puțini își mai aduc aminte că acesta este de fapt actor. El va apărea în comedia românească „Pup-o, mă 2: Mireasă nebună”, care a avut avanpremiera zilele trecute.

Florin Busuioc a primit un rol principal în filmul românesc „Pup-o, mă 2: Mireasă nebună”. Prezentatorul de la meteo joacă rolul un baci, însurat cu personajul Andreei Samson şi care îi face ochi dulci lui Valerie, interpretată de Lora, mireasa pierdută în munţi.

Actorul a făcut și primele dezvăluiri despre rolul său, dar și cum o mai duce cu sănătatea în ultima perioadă.

„Am un rol mai mare, mai consistent. Sunt baci şi pădurar. Nu cred că merit un Oscar pentru rolul ăsta, dar mi-am dat toată silinţa să fac un rol bun, colorat, e chiar foarte colorat rolul meu. Sper că am reuşit, acum spectatorii trebuie să spună dacă am reuşit sau nu să-l fac. Apropo de premii, nu am luat legate de teatru sau de film, ci legate de televiziune. Cel mai bun prezentator Meteo 2010 din Europa. Nu mă încălzeşte, mi se mai aminteşte de el însă nu mi-a adus beneficii fabuloase, doar recunoaşterea internaţională”, a spus Florin Busuioc, pentru Click!

„Am o viaţă normală, de om normal, nu ieşită din comun. Ştiu că sunt iubit şi că după accidentul suferit pe scenă, toată lumea şi-a canalizat gândurile bune către mine şi probabil că m-a ajutat foarte tare. Acum sunt bine, sunt ok, ar trebui să mai dau jos din burta asta care mă cam împiedică să fac lucruri, dar nu e chiar atât de grav, o am de zeci de ani.”, a mai adăugat acesta.