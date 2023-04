Ce problemă are Alex Delea de la Survivor România. Mulţi l-ar invidia, dar el nu ştie ce să mai facă: „Nu vreau în plus” VIDEO EXCLUSIV

Alex Delea, câștigătorul de la Survivor 2022, nu poate să treacă neobservat datorită staturii sale impunătoare. Tânărul măsoară 1.94 m și are întotdeauna grijă ca încălțămintea să nu îl pună și mai mult în evidență. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Alex Delea ne-a spus pe cine moștenește la capitolul înălțime, ce sporturi a practicat, dar și despre surpriza pe care i-o pregătește bunicii sale cu ocazia sărbătorilor pascale.

După experiența trăită la Survivor 2023, el susține că se va bucura indiferent cine va câștiga concursul, neputând să anticipeze cine ar avea șanse mai mari la acest titlu, întrucât probele individuale sunt surprinzătoare pentru orice concurent.

Alex Delea susține că nu a fost în cea mai bună condiție fizică la vizita recentă în Republica Dominicană, dar că s-a descurcat pe traseu. Războinicul nu ratează edițiile Survivor 2023, difuzate de luni până miercuri, la Pro TV, de la 20.30.

Frumoasă și a naibii de grea! Nu mă așteptam să fie atât de greu, focusul atât de mare pe noi. Eu am mai făcut sport, dar mai static așa. Nu prea am mai alergat, nu prea am mai avut condiția aia fizică pe care o aveam înainte și mi-a fost greu.

Pot să intru pe traseu oricând, numai că o să gâfâi rău de tot, o să îmi fie foarte greu, cum mi-a fost acum. Am intrat de 7 ori pe traseu, vai de mine, pe final, adică mai aveam 2-3 trasee, mi-era frică, până să intru oboseam.

Era o emoție atât de mare, apăsătoare, îmi venea să zic: dați-mi și mie apă înainte! Am cerut și mi s-a spus: “Ăsta-i Survivor”! Aoleu, scuză-mă, am uitat! Foarte greu, dar m-am descurcat, cred.