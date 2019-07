Ce poreclă a primit Meghan Markle, după ce a aplaudat-o pe Simona Halep din tribuna de la Wimbledon

Simona Halep a învins-o sâmbătă, 13 iulie, pe Serena Williams, iar luni s-a întors acasă cu marele trofeu de la Wimbledon 2019. La meciul istoric au fost prezente personalități din toate colțurile lumii, printre care și Meghan Markle, care a reușit să-și facă dușmani și de această dată.

Meghan Markle a primit o nouă poreclă, după ce a participat la meciul Simona Halep – Serena Williams la Wimbledon

La meciul Simonei Halep au stau cu sufletul la gură, în tribune, Kate Middleton, premierul britanic Theresa May, Pippa Middleton, actrița Jodie Whittaker, actorul Woody Harrelson, artiștii Cliff Richard și Pharel Williams, dar și Ducesa de Sussex. Cea din urmă a reușit și de această dată să își adune dușmani în jur, fiind pusă la zid de unii jurnaliști, în urma acțiunii sale. Mai mult, câțiva ziariști i-au condamnat gestul și i-au oferit și o nouă poreclă lui Meghan.

Potrivit presei internaționale, în una dintre zilele în care a participat la turneul câștigat în premieră de sportiva română, Markle și-a pus gărzile de corp să aibă grijă ca niciun fan din tribune ori membru al presei să nu o fotografieze. Decizia i-a atras multe critici. Unul dintre oamenii din presă care i-a comentat și blamat acțiunea a fost jurnalista Sally Jones, celebră în Marea Britanie datorită articolelor despre Casa Regală. Pe lângă revolta din mediul online a lui Jones, și realizatoarea TV Carole Malone a atacat-o pe Meghan și i-a dat o nouă poreclă: Princess Privacy.

„Princess Privacy a fost din nou ea însăşi, spunând că solicită bodyuarzilor să oprească spectatorii de la Wimbledon s-o mai fotografieze, căzând astfel în ridicol. Fiindcă odată cu ea la meci erau 12.000 de spectatori şi transmisiunea era urmărită de milioane de oameni de pe Terra. Dumnezeule, dar ipocrizia, ciudăţenia, i-au scăpat de sub control. Ne pare rău, dar Meghan nu are dreptul la un tratament special. Oamenii s-au cam săturat de ea şi de Harry, cu litania lor de nemulţumiri imaginare“, a afirmat Carole Malone.