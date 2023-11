Ce poreclă a primit Kate Middleton în Marea Britanie. Noi dezvăluiri despre soția Prințului William

Kate Middleton este unul dintre cele mai controversate personaje din lume, care surprinde cu fiecare apariție și reușește să atragă atenția mereu. Noi detalii ies la iveală acum despre Prințesa de Whales, care ar fi primit o poreclă dură în Marea Britanie. Ce părere au englezii despre ea și cât de mult este criticată.

Cum a fost poreclită Kate Middleton de englezi

Omid Scobie, autorul celebrei cărți „Finding Freedom”, care detaliază povestea lui Harry și Meghan și plecarea lor din Familia Regală, se pregătește să lanseze o nouă carte. Cunoscut anterior ca purtător de cuvânt al lui Meghan, Scobie a scris acum „Endgame”, o operă pe care o descrie ca fiind „o anchetă pătrunzătoare asupra stării actuale a monarhiei britanice”.

În carte au fost făcute dezvăluiri importante despre Familia Regală, iar Kate Middleton nu a scăpat nici ea. Prințesa a primit numeroase critici în acest volum, unde au fost evidențiate din plin punctele sale mai slabe.

Biograful afirmă că soția lui William a primit porecla de „Katie Keen” din partea englezilor, pe seama faptului că biroul de presă al palatului îi ascunde în mod aparent volumul de muncă mai redus, etichetând-o drept „dornică să învețe”.

Conform acestuia, asistenții sunt extrem de atenți la cantitatea de muncă pe care o are, evitând să o streseze prea tare. Chiar dacă aceasta ar avea multe de făcut, preferă să se concentreze pe cu totul alte activități.

Omid subliniază că soția lui William are mult mai puține responsabilități în comparație cu alți membri ai familiei regale și că ea „nu are în plan să-și extindă sarcinile de lucru în următorii 10-15 ani, până când copiii săi vor fi mai mari”.

Comparația este făcută cu regretata Suverană care, deși avea și perioade de pauză totală, muncea foarte mult și avea o mulțime de responsabilități. Din acest motiv, era foarte apreciată.

„Și răposata regină avea perioade când era liberă pe parcursul anului pentru a se odihni, dar era cunoscută și pentru faptul că desfășura cel puțin trei sute de angajamente anual. Sursele au declarat că pentru Kate pe primul loc este familia, apoi datoria sa față de Coroană”, scrie biograful în cartea sa, potrivit The Sun.

Cum se alintă Kate Middleton și Prințul William

Kate Middleton și Prințul William formează unul dintre cele mai solide cupluri. Deși s-a spus că mariajul lor este în pericol și chiar ar fi fost pe punctul de a se destrăma, se pare că lucrurile merg mai bine decât credem între cei doi.

Cei doi au momente în care nu se înțeleg, dar se pare că se iubesc foarte mult și țin la căsnicia lor. Kate Middleton nu este deloc străină de porecle și se pare că englezii nu sunt singurii care folosesc apelative la adresa ei.

Atât ea, cât și prințul William se poreclesc mai mereu și se alintă atunci când simt nevoia. Tom Quinn, autorul cărții „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”, a afirmat că, asemenea altor cupluri din cadrul familiei regale, William și Catherine utilizează porecle pentru a se adresa reciproc.

Prințesa de Wales îl numește pe soțul ei „bebeluș”, în timp ce și prințul are diverse porecle pentru Kate, printre care „Babykins” și „Duchess Doolittle” (referindu-se la un personaj din piesa „Pygmalion” de George Bernard Shaw). Se spune că aceste porecle nu sunt atât de nevinovate precum par, ci chiar îndrăznețe, în funcție de situație.

Se spune că inspirația pentru acest pseudonim provine de la regretata Regina Elisabeta a II-a, care i-ar fi spus lui Kate că nu a avut o carieră semnificativă înainte de căsătorie în 2011 cu William. Cea mai frecventă poreclă folosită de Prințesa de Wales pentru viitorul rege al Marii Britanii este „Big Willie” și „chelul”, referindu-se la lipsa de păr a acestuia.

Conform unei surse din carte, când William este „furios” pe Kate, el o alintă cu „drăguță”, tonul său evidențiind semne de iritare. Cu toate acestea, au o familie frumoasă și se completează perfect. S-a spus chiar că vor să divorțeze și că nu se mai înțeleg, dar sunt mereu împreună și dau impresia că lucrurile merg exact așa cum trebuie în casa lor.

Kate Middleton tremură când aude de Meghan Markle

Kate Middleton și Meghan Markle nu au deloc o relație prea bună. Chiar dacă la început pozau în cele mai bune prietene, în ultimii ani nu au mai fost deloc apropiate și chiar sunt văzute drept inamice, pentru că sunt în continuă concurență și nu cad la sentimente mai bune.

Tot celebrul scriitor Omid Scobie a făcut dezvăluiri interesante despre relația celor două, care de mai bine de trei ani nu mai rezonează deloc. Înainte ca mult așteptata carte să fie disponibilă pe rafturile librăriilor, Scobie a acordat un interviu pentru The Sunday Times Magazine, în care a dezvoltat subiectul monarhiei britanice.

În cadrul discuției, el a dezvăluit detalii neștiute despre relația dintre Meghan Markle și Kate Middleton, afirmând că prințesa de Wales ar fi avut o reacție ciudată atunci când se menționa numele lui Meghan în prezența sa. Mai exact, pe aceasta o apuca tremuratul.

Mai mult, a spus despre Prințesa de Wales că nu este deloc văzută bine în public, mai ales pentru că toți sunt cu ochii pe ea și îi analizează orice mișcare. Scriitorul spune că prințesa este considerată ca o femeie „care încearcă să profite de orice ocazie pentru a rânji în fotografii”.

Omid o descrie pe viitoarea regină ca fiind „rezervată” și afirmă că, deși susține sănătatea mintală, Kate „a ignorat cererile de ajutor ale lui Meghan” și nu a manifestat „niciun interes în a dezvolta o relație de prietenie cu cumnata ei”.

Conform lui Omid, Meghan s-a simțit „singură și izolată” și s-a adresat lui Kate în căutarea „unui cuvânt de încurajare, inclusiv pentru a împărtăși provocările sale emoționale în timpul sarcinii”, dar aceasta nu a arătat deloc interes și empatie.