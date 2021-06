Ce pofte are iubita lui Culiță Sterp. Fostul concurent Survivor 2021 se teme pentru siguranța fătului

Culiță Sterp s-a temut pentru siguranța bebelușului său care stă să vină pe această lume din moment în moment. Poftele partenerei graviduțe l-au speriat de-a dreptul pe fostul concurent de la Survivor România 2021.

Ce poftește Daniela Iliescu? Graviduța l-a speriat pe Culiță Sterp

Culiță Sterp și Daniela Iliescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar rodul iubirii dintre ei este pe drum. Tânăra mai are foarte puțin până să-l aducă pe lume pe moștenitorul manelistului, iar bucuria mare este că și bărbatul se află acum lână ea.

Fostul concurent de la Survivor România își arată iubirea necontiționată pe care i-o poartă acesteia, mai cu seamă că încearcă să se revanșeze pentru clipele multe pierdute în primele luni de sarcină când el nu s-a aflat lângă aceasta, ci la emisiunea din Dominicană.

Daniela a mărturisit că nu a avut parte de o sarcină grea și că poftele nu i-au dat de furcă, dar iată că la un moment dat i-a cerut iubitului o înghețată, mai ales că este desertul sezonului. Culiță a venit îngrijorat cu o plasă întreagă din toate aromele care erau pe placul viitoarei mămici. Ambii s-au amuzat teribil de grija bărbatului.

Fostul Faimos a fost descalificat din show-ul sportiv după ce a mărturisit că nu mai face față presiunii, condițiilor și dorului de cei dragi. Acesta a rezistat preț de aproape jumătate de an acolo, dezvăluind că a fost o perioadă mai lungă decât se aștepta.

Colegii îi duc dorul în echipă pentru că era unul dintre cei mai buni pe traseu și la jocurile de îndemânare, dar testul l-a dovedit și a cerut în cele din urmă să părăsească competiția.

„Am cerut și eu o înghetată…”

Daniela Iliescu: Am cerut și eu o înghetată, să vedeți cum s-a mobilizat iubitul meu. Era frica sa nu cumva sa pierd copilul. Multumesc, esti cel mai dragut.

Culiță Sterp: Am luat și cu alune și cu ciocolată, n-am știut de care fel..dacă cumva ai poftă de din aia și eu am luat din cealaltă.

Culiță: Mie-mi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică știa, dar nu mă prea băga în seamă.

Daniela: Eram fată serioasă, dragă.

Culiță: Păi ești fată serioasă și acum, dar de ce nu mă bagai în seamă?

Daniela: Aveam iubit.

Culiță: La 16 ani aveai iubit, alea sunt relații așa de copii. Îmi plăcea rău de ea în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și mi-era rușine să-i spun.