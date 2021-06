Adevărul despre banii primiți de Culiță Sterp la Survivor 2021. Producătorul i-a dat o veste șoc: ‘Am încălcat contractul’

Culiță Sterp nu s-a putut abține și a răbufnit în mediul online. Fostul Faimos a spus adevărul despre câți bani a câștigat la Survivor România. Ce surpriză incredibilă i-au făcut producătorii competiției din Republica Dominicană. Fanilor nu le-a venit să creadă.

„Voiam să vorbim despre faptul că eu nu mi-aș fi primit banii de la Survivor și că mi-ar fi afectat contractul, că mi s-au tras din bani. Am auzit o grămadă de zvonuri. Oameni buni, nu s-a întâmplat acest lucru, ba chiar din contră. Producătorii emisiunii mi-a pus o mie de euro în cont și mi-a spus „ăia sunt pentru copilaș, să-i cumperi cadou copilului”. Am rămas uimit, sunt niște oameni minunați, mă bucur că m-au înțeles că până la urmă este un lucru omenesc, un lucru de înțeles.

Lupta pentru supraviețuire este grea, iar Culiță Sterp a simțit acest lucru pe propria-i piele. Artistul a povestit cum a supraviețuit mâncând fructe otrăvitoare găsite prin junglă, iar la un moment dat, foamea l-a împins către un gest extrem, acela de a scotoci prin gunoaie pentru a găsi resturi de hrană.

N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (n.r – cei din echipa de producție) și mă uitam în el. Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo.

Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i. Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Doamne Dumnezeule. Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată, să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie.”, a declarat Culiță Sterp în vlogul său de pe Youtube.