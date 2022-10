Decizia luată de Larisa Drăgulescu, după ce ANAF i-a luat în vizor pe românii care fac bani pe OnlyFans. „Totul decurge foarte bine” EXCLUSIV

Larisa Drăgulescu, „Regina din România” a aparițiilor pe site-ul dedicat adulților, susține că nu are niciun fel de probleme cu ANAF-ul pe tema plății taxelor datorate. „Tocmai de aceea am angajat o contabilă care se ocupă de administrarea câștigurilor și impozitelor pe care le am de plătit și totul decurge foarte bine” EXCLUSIV.

Larisa Drăgulescu, decizie după ce ANAF i-a luat în vizor pe cei care fac bani din OnlyFans: ce a hotărât?

Larisa Drăgulescu, „regina din România” a aparițiilor pe Onlyfans, canalul creat cu dedicație pentru adulți, nu are niciun fel de griji după anunțul celor de la ANAF că vor fi luate la control conturile tuturor celor ce lucrează în acest sistem.

Ea a declarat pentru impact.ro că încă din primul moment de când a început seria colaborării sale cu acest canal pentru adulți și-a plătit cu multă conștinciozitate impozitele datorate.

„Nu am niciun fel de emotie pe treaba asta anunțată de cei de la ANAF. Eu sunt cu taxele si impozitele plătite la zi. Nu fac niciodată chestiuni de genul ăsta, cum ar fi să uit să-mi plătesc datoriile la stat. Tocmai de aceea am angajat o contabilă care se ocupă de administrarea câștigurilor și impozitelor pe care le am de plătit și totul decurge foarte bine”, a precizat Larisa Drăgulescu pentru playtech.ro.

,,Mi se pare normal”

Ea spune că nu a încercat niciodată să păcălească statul:

„Mi se pare normal ca atunci când câștigi niște bani, să-ti plătești și taxele. Nu vă pot spune însă suma cu exactitate, fiindcă nu m-a preocupat niciodată asta. Țin să fie plătite la timp, asta sigur! În plus, sumele pe care le câștig în fiecare lună variază și atunci e normal ca și taxele să fie altele. Dar vă pot spune că impozitele nu sunt mici, cu siguranță mai mult de zece sau cinsprezece procente din câștigul meu lunar!”.

În urmă cu mai bine de șase luni, aceeași Larisa Drăgulescu declara pentru impact.ro că actualul ei loc de muncă îi permite să câștige sume lunare frumușele pentru această perioadă economică dificilă pentru cei mai mulți dintre noi.

„Una peste alta, în funcție de numărul de fani și de ideile tale puse în practică, ești plătită mai mult sau mai puțin. Și desigur, depinde și de aprecierile celor îți accesează contul. Eu primesc bani aproape zilnic. Nu pot să vă spun o sumă exactă, dar pot adăuga că au existat luni cu 5.000 de euro sau altele în care am fost plătită dublu, adică 10.000 de euro”, spunea ea în primăvara acestui an.

Ce a anunțat ANAF?

Întrebată pe marginea câștigurilor sale, Larisa Drăgulescu a evitat să avanseze o sumă medie lunară, dar a adăugat că „treaba îi merge la fel de bine”.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat, în urmă cu doar câteva zile, că a început un amplu proces de verificare a conturilor românilor care colaborează cu celebrul site de divertisment pentru adulți.

Și asta fiindcă, conform unor surse din interiorul agenției, există bănuiala că o serie de români implicați în afaceri cu acest tip de site nu-și declară veniturile reale obținute din acest tip de activități, eludându-se astfel de la plata taxelor și impozitelor datorate statului român.

Un alt nume foarte cunoscut din rândul românilor care au cont pe Onlyfans, solistul Mihai Trăistariu, a negat și el recent că ar fi vizat de acțiunea celor de la ANAF. Potrivit declarațiilor sale, el depune în fiecare primăvară o declarație-tip, în care include și sumele câștigate cu ajutorul site-ului în cauză și că până în prezent nu au existat niciun fel de dispute cu administrația fiscală pe această chestiune.