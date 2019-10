Ce a făcut Mihai Constantinescu atunci când Andreea Bălan și Keo s-au despărțit cu scandal. Misty a dezvăluit tot

Ce a făcut Mihai Constantinescu atunci când Andreea Bălan și Keo s-au despărțit cu scandal? Odată cu trecerea sa într-o lume fără anotimpuri, oamenii dragi au rememorat discuțiile purtate cu cel care a iubit și câinii vagabonzi, ce rar se plângea, deși trăia într-o casă naționalizată și nu își mai găsea locul pe cerul românesc al muzicii. Misty a dezvăluit momente din trecut.

Mihai Constantinescu s-a stins, marți, 29 octombrie, în urma unei încercate suferințe. A iubit să facă bine, nu a refuzat nicio apariție televizată, niciun interviu la radio, a iubit câinii vagabonzi, dar a urcat acum sus în deal spre o lume minunată, unde s-a întâlnit cu toată familia sa.

Toate aparițiile lui îl arătau ca pe un om vesel, dar care, în sufletul lui, era neîmpăcat că nu își mai găsește loc pe scena muzicii românești și pentru că, din diverse motive, nu poate vizita pe cât își dorește România. În pofida tuturor momentelor grele prin care a trecut, a fost alături de oamenii din viața sa la fiecare necaz.

În această situație s-a aflat și Misty, când era în scandal cu Andreea Bălan pe tema despărțirii ei de Keo. În anul 2014, povestea de amor complicată dintre Keo, Misty și Andreea Bălan ajunsese la dimensiunile unui uragan care lovește aprig în cei trei protagoniști. La acea vreme, jumătatea trupei Andre explica telespectatorilor, în diferite emisiuni în care apărea pentru a vorbi despre acest subiect că, timp de șase ani, inima lui Keo s-a împărțit între ea și Misty.

De la Misty…nicio șoaptă. Andreea continua să aducă dovezi pentru faptul că a fost mințită și trădată. După mulți ani, totul s-a clarificat și, deși fiecare încă are aceeași versiune a poveștii, Misty a rămas cu Keo, aducându-i pe lume și primul copil, iar Bălan are o familie cu George Burcea. Timpul a trecut și l-a luat pe Mihai Constantinescu, dar poveștile lui cu oamenii încă rămân. Despre cea în care i-a fost alături cuplului Misty – Keo, numai cuvinte frumoase, căci blondina își amintește cu drag că a fost singurul om care i-a luat apărarea atunci când o țară întreagă o judeca.

„Mihai mi-a luat apararea atunci cand o tara intreaga ma judeca, desi nici nu ma cunostea inca…Mi-a spus, mai tarziu cand ne-am cunoscut, ca el a simtit ca sunt o fata cu suflet bun si ca merit sa fiu iubita de Cosmin si fericita cu el. L-am iubit si l-am apreciat enorm. De mica, cantam “Iubiti si cainii vagabonzi“, “O lume minunata”… si ce copil Nu ii cunostea cantecele? Ca mai tarziu sa fiu in familie cu Mihai, sa am onoarea in viata, de a-l avea ca nas pentru fetita mea…🙏🏻”, este o parte din mesajul lui Misty.