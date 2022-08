Ce plan au Mihai Trăistariu și Costi Ioniță. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta: „I-am dat temă de gândire”

Mihai Trăistariu nu pierde deloc vremea. Artistul are planuri de a se implica în mai multe proiecte noi, prezentate sub forma unor surprize pentru fani. Cântărețul pare hotărât să încerce cât mai multe stiluri muzicale, pentru a-l găsi, probabil, pe cel care îi place cel mai mult. Află în rândurile următoare ce plan au Mihai Trăistariu și Costi Ioniță.

Mihai Trăistariu se reinventează! Cunoscut pentru melodiile pop pe care o interpretează, cântărețul și-a propus să jongleze cu mai multe stiluri de muzică. Astfel, pe lângă faptul că se pregătește să cânte romanțe, Mihai Trăistariu ar putea să colaboreze și cu Costi Ioniță pentru a cânta manele.

În urmă cu un an de zile, Mihai Trăistaru a anunțat că a purtat câteva discuții cu fostul său coleg din trupa Valahia, Costi Ioniță, privind o eventuală colaborare. Chiar dacă ideea celor doi nu s-a concretizat până în prezent, există toate șansele să fim martorii unei astfel de colaborări în viitorul apropiat.

Mihai Trăistariu nu este deloc intimidat de ideea de a cânta manele. Dimpotrivă, cântărețul este de părere că acestea vor rămâne în vogă, indiferent de timpurile pe care le trăim. Chiar și astăzi, școlarii ascultă în timpul pauzelor dintre ore manele, a arătat artistul.

Cântărețul a dezvăluit că a fost sfătuit de către Costi Ioniță să colaboreze cu un cântăreț de manele care este deja cunoscut, pentru a-și deschide ușile în această industrie. Artistul s-a arătat deschis, în continuare, față de un astfel de proiect, chiar dacă până acum nu a devenit realitate.

„Rămâne deschisă colaborarea, dar nu ne-am mai intersectat. Eu i-am dat temă de gândire (…) și el a zis: „Da, frate, facem!”. I-am zis: „Bun, dă-i bătaie!”. Dar nu mi-a mai trimis nimic, nu am mai ținut legătura, dar nu zic nu. Eu vreau, dar să vedem. Costi a zis că a trebuit să fac o colaborare cu un manelist celebru, iar eu nu am obiectat. E mai ușor, probabil, să intri pe piață dacă faci un duet”, a spus Mihai Trăistariu, într-o intervenție pentru EGO.ro .

Cântărețul de muzică pop a ținut să sublinieze că, în opinia sa, maneliștii sunt foarte talentați. Chiar dacă nu de puține ori sunt blamați pentru stilul lor muzical, artiștii au voci foarte bune.

„Eu nu am obiectat, nu am zis nimic. Am cântat mereu cu ei în concerte și am văzut ce succes au. Foarte mulți dintre ei au voci foarte bune și atunci nu pot să le contest valoarea. Da, și ea (n.r. Loredana Groza) a cântat cu ei, tot prin Costi Ioniță”, a transmis cântărețul pentru sursa citată.