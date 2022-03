Ce plan are Anca Țurcașiu în viața personală. Dezvăluirea artistei: ‘Nu sunt greu de cucerit’

Anca Țurcașiu vine cu detalii despre viața sa personală. Ce planuri are celebra cântăreață, actriță și prezentatoare TV? Fanii artistei vor să afle din ce în ce mai multe detalii despre ea, mai cu seamă după ce a divorțat. Vedeta pare că a renăscut la scurt timp după ce ea și soțul său au luat decizia de a merge pe drumuri separate. La ce speră acum solista și ce vrea să facă?

Anca Țurcașiu a trecut prin multe schimbări în ultima perioadă. Celebra artistă a șocat cu anunțul în care mărturisea public faptul că ea și soțul său au decis să meargă pe drumuri separate. Aceștia și-au spus adio după 22 de ani de mariaj, iar în prezent ambii sunt fericiți cu alegerea făcută.

În timpul în care bărbatul și-a găsit deja pe cineva, Anca a rămas singură o bună perioadă. Vedeta susține că acum este liniștită și împăcată și a spune că este pregătită să iubească din nou. Schimbările vedetei au venit la pachet și cu o nouă imagine.

Anca a avut în ultimul timp foarte mare grijă și de aspectul său fizic. Ea a reușit să scape de câteva kilograme în plus, iar acum este mulțumită de felul în care arată. De asemenea, cea din urmă recunoaște că nu a fost deloc greu să ajungă unde și-a dorit, mai ales că efortul a meritat și dintotdeauna a fost atentă la alimentația sa și la un program sportiv strict.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc.

Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a declarat actrița în cadrul unui interviu.