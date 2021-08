Ce pensie și ce avere are Ioana Maria Vlas, ”mama FNI”. Unde a ajuns să locuiască în prezent

În 1993 speranțele românilor de a câștiga bani mulți repede și fără efort devin realitate. Sorin Ovidu Vîntu inființa FNI, la acea vreme cel mai mare fond de investiții privat din România. După patru ani sub patronajul acestuia, FNI trece sub conducerea celei care avea să fie numită mama FNI, Ioana Maria Vlas. Odată cu venirea anului 2000, FNI începe să aibă probleme, totul culminând cu prăbușirea întregului fond. Pe 4 martie 2000, data prăbușirii FNI existau 318.000 de investitori cu sume colosale investite în fond.

Fondul Național de Investiții (FNI) era înființat de Sorin Ovidiu Vîntu, în 1993. Sistemul era construit piramidal, banii investiți de companii, sau oameni de rând, fiind retrași ulterior la cote mult mai mari.

După ce a funcționat o perioadă de patru ani sub conducerea lui Sorin Ovidiu Vîntu, FNI trece în administrarea unui alt patron, Ioana Maria Vlas, considerată în presa vremii ca mama FNI.

Un număr important de investitori, mai exat 318.000, aveau deja sume imense investite în FNI. Din păcate, lucrurile încep să se strice la finalul anului 1999, ca mai apoi, pe 4 martie 2000 FNI să se prăbușească definitiv, iar banii investiți să nu mai poată fi recuperați.

Pusă sub acuzare, Ioana Maria Vlas fuge în Israel după ce autoritățile au început să investigheze prăbușirea fondului. S-a întors în țară în 2003 și a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru fraudă.

Ioana Maria Vlas este eliberată condiționat în 2010 și și-a recunoscut vinovăția, dar a susținut că Sorin Ovidiu Vintu a fost mintea principală care a orchestrat întreaga schemă.

Inginerul din spatele FNI, Sorin Ovidiu Vintu, unul dintre cei mai puternici investitori din România la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, a fost condamnat la opt ani de închisoare. FNI a fost considerat una dintre cele mai mari scheme Ponzi din România.

Mama FNI, Ioana Maria Vlas este astăzi o pensionară, retrasă din lumea finanțelor definitiv, după eliberarea condiționată din 2010. Ajunsă la 76 de ani, Ioana Maria Vlas s-a retras, undeva aproape de Sibiu, într-o comună aproape izolată de lume.

Evenimentele dure prin care a trecut și-au pus amprenta asupra stării sale de sănătate. La cei 76 de ani, Ioana Maria Vlas suferă de diabet, dar și de alte afecțiuni.

Cea care odată avea pe mână milioane de dolari trăiește astăzi dintr-o pensie mizeră de urmaș, de aproximativ 3.000 de lei, conform redacției Impact. Unul din vecinii celebrei Ioana Maria Vlas a povestit redacției Impact despre cum își duce zilele, departe de lume mama FNI.

“Udă toată ziua grădina, are grijă de găini. Tot timpul face provizii de iarnă, pune murături, face gem. Înainte mergea zilnic la pește, dar acum nu prea am mai văzut-o pentru că se simte rău, diabetul ăsta îi face viața grea. Ia medicamente cu pumnul și merge regulat la doctor.

Am înțeles că are și probleme cu inima, o și dor rău picioarele. Medicul i-a recomandat să mai slăbească, dar spune că nu poate. Mai iese din când în când la magazin și este foarte prietenoasă, vorbește cu toată lumea. Este vizitată doar de niște nepoți, pe altcineva nu am văzut să îi calce pragul”, a mărturisit un vecin al acesteia pentru Impact.ro.